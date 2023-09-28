Жительница Константиновки "наводила" удары по позициям ВСУ под Бахмутом

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну информаторку российских спецслужб, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что больше всего агрессора интересовали данные о местах базирования и направлениях движения украинских защитников, которые привлечены к контрнаступательным операциям в районе Бахмута.

"Установлено, что злоумышленница передала захватчикам координаты временной дислокации и движения десантных подразделений ВСУ в направлении передовой", - отмечают правоохранители.

Сотрудники СБУ своевременно разоблачили этот факт и проинформировали командование украинских войск о возможных угрозах со стороны агрессора. Это позволило провести комплексные меры по обеспечению сил обороны по указанным локациям.

"По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась жительница прифронтового города Константиновка. Фигурантка периодически публиковала на прокремлевских интернет-ресурсах информацию о перемещении украинских защитников на Донбассе. Именно таким образом российские спецслужбы пытались получать разведданные", - подчеркнули в СБУ.

Как сообщают правоохранители, для сбора информации вражеская приспешница обходила местность и скрыто наблюдала за переправкой военной техники ВСУ.

Полученные сведения излагала в виде текстовых сообщений в пророссийский телеграмм-канал.

Во время обысков у задержанной обнаружен мобильный телефон с поличным с перепиской с агрессором.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее контрразведка Службы безопасности задержала еще одну вражескую корректировку на Донетчине. Злоумышленница пыталась обнаружить в Славянске локации сил обороны Украины и навести по ним российские удары.