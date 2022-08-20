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Преступность
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Жителя Хмельницкого будут судить за то, что он составил для оккупантов план наступления на город

Жителя Хмельницкого будут судить за то, что он составил для оккупантов план наступления на город

В Хмельницком правоохранители задержали местного жителя, который передавал оккупантам данные о перемещении ВСУ, а также составил для российских военных план наступления на город. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Следствием установлено, что подозреваемый присылал представителю российских спецслужб фото и видео расположение и перемещение военнослужащих и техники ВСУ. Он также составил план наступления на Хмельницкий и выгодный маршрут движения.

За это мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала двух агентов, причастных к деятельности российской агентурной сети в Николаевской области.

По данным СБУ, в результате действий этой сети разрушено и повреждено несколько объектов судостроительной инфраструктуры города, среди которых заводы "Экватор", "Кристалл", "Океан", склады с горюче-смазочными материалами, нанесены разрушения объектам социальной инфраструктуры.

Напомним также, что в Верховную Раду внесен законопроект, предусматривающий расширение статьи 114-2 УК и на распространение данных о деятельности объектов критической инфраструктуры и государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Однако этот документ до сих пор даже не рассматривался.

Автор:
Степан Крьока