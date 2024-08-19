АРМА ищет управляющего для Овручского щебеночного завода

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило отбор управляющего для стратегического объекта украинской экономики – Овручского щебеночного завода.

Об этом сообщила пресс-служба Агентства.

"Эти меры предпринимаются для сохранения инвестиционной привлекательности переданного в управление Овручского щебеночного завода", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что АРМА обращалась к правительству и всем субъектам, вовлеченным в решение вопроса возобновления работы карьера и сохранения его инвестиционной привлекательности.

В частности, речь идет о:

решении вопроса и предотвращении затопления стратегически важного объекта, о чем информировали соответствующим письмом "Укринтерэнерго";

сохранение предприятия и возобновление его работы – об этом шла речь во время проведенных рабочих совещаний с областной военной администрацией, председателем городского совета, трудовым коллективом.

Также в АРМА подчеркнули, что, несмотря на задолженность и частичное затопление карьера, предприятие сохраняет свою инвестиционную привлекательность для будущих управляющих.

"Так, предприятие имеет до 2036 года действующее специальное разрешение на добычу красного гранита — одного из наиболее прочных строительных материалов, активно используемых в промышленном, гидротехническом, гражданском и частном строительстве. Этот факт остается важным в условиях необходимости материалов для восстановления страны, которая подверглась значительным разрушениям в результате российской агрессии", — подчеркнули в Агентстве.

В настоящее время продолжается Конкурс на отбор управляющего.

Целью конкурса является сохранение арестованного актива и возможность возобновить хозяйственную деятельность и его полноценное функционирование.

При этом новый управляющий, как отмечают в АРМА, получит содействие в возобновлении работы предприятия с тем, чтобы вывести его в прибыль и обеспечить доходность в бюджет в будущем.

Напомним, в декабре 2023 года АРМА уже объявляла о поиске управляющего для Овручского щебеночного завода. Конечным бенефициаром предприятия является Гомельский городской совет (Беларусь).