Банки не верят в курс 38 грн за доллар. Экономист рассказал, какой ожидается курс на наличном рынке

После отмены Нацбанком привязки курса валют в банках к официальным показателям, финучреждения подняли стоимость наличного доллара и евро, но не безналичного.

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Об этом в комментарии UBR.ua заявил экономист, бывший член Совета НБУ Виталий Шапран.

Курс продажи при оплате картой, к примеру, в государственном Приватбанке остается на уровне 32,57 грн/$, в частном OTP Bank – 32,55 грн/$. При этом в кассах те же финучреждения продают доллар по 36,4 грн/$ и 36 грн/$, свидетельствуют данные портала Минфин.

По словам Шапрана, такая динамика позволяет говорить о будущем укреплении гривны,

"Как мы видим, курсы для карт банки не спешат поднимать. А ведь это те курсы, по которым владельцы карт в гривне совершают покупки и проводят другие расчеты за рубежом. Наличный рынок больше подвержен панике и влиянию таких слабоконтролируемых явлений, как контрабанда. Поэтому, конечно, в противостоянии двух сегментов рынка будет выигрывать тот, который в меньшей степени зависим от случайных факторов. А значит, гривна будет укреплять свои позиции на рынке", – отметил Шапран.

По его мнению, наличный и карточный курсы встретятся "в районе 33-34 грн/$".

"Это уже видно сейчас. Даже те банки, кто продает доллары по 38 гривен на наличном рынке скупают их с маржой 2-3 грн, что не совсем нормально. Маржи в 0,5 грн было бы достаточно, но ее нет, так как они сами не верят в курс 38 грн", – объясняет Шапран.

Напомним, с 21 мая Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничение, согласно которому уполномоченные учреждения могли продавать наличную иностранную валюту клиентам с отклонением от официального курса не более чем на 10%.

По данным Национального банка Украины "карточные туристы" в апреле и мае завезли на черный рынок Украины сотни миллионов долларов.