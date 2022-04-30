БЭБ объявило об аресте почти 500 млн грн связанных с российским олигархом. СМИ утверждают, что это деньги Фридмана

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило должностных лиц частного банковского учреждения в легализации (отмывании) имущества. Благодаря этому удалось наложить арест на активы связанные с одним из российских олигархов на 469 миллионов гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

"Установлено, что один из российских олигархов вместе с другими российскими бизнесменами, используя подконтрольные кипрские компании и принадлежащее им банковское учреждение, которое по объему активов входит в десятку крупнейших финансовых учреждений в стране, накануне и во время вооруженной агрессии РФ против Украины, организовали фиктивные действия и финансовые операции, направленные на легализацию (отмывание) активов указанных компаний на общую сумму более 1 млрд. гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине", — говорится в сообщении.

Совместными усилиями БЭБ и Офисом генеральной прокуратуры обеспечено наложение ареста на активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 миллионов гривен, которые находятся на счетах в банковском учреждении, бенефициарными владельцами которого являются российский олигарх и другие бизнесмены России.

В свою очередь "Экономическая правда" отмечает, что речь идет о российском олигархе Михаиле Фридмане и принадлежащем ему через оффшорные компании Альфа-банк Украина. Так, на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).

Из суммы 1,1 млрд грн, которые получилось легализовать, бизнесменам удалось вывести из Украины часть этих средств. Следовательно, по ходатайствам ОГП был наложен арест на активы этих кипрских компаний на сумму более 469 млн грн, которые остались на счетах Альфа-банка.

"Совершение указанных преступных действий начато соучастниками заранее во избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности", - сообщают правоохранители.