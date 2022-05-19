Блинкен объявил о "новой чрезвычайной продовольственной помощи" Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят дополнительно 215 миллионов долларов в виде новой чрезвычайной продовольственной помощи Украине в связи с кризисом.

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Об этом сообщает CNN.

"Сегодня, учитывая срочность кризиса, мы объявляем о выделении еще 215 миллионов долларов в виде новой чрезвычайной продовольственной помощи, и мы сделаем гораздо больше", — сказал Блинкен в ООН, добавив, что Конгресс вскоре одобрит дополнительное финансирование в размере около 5,5 миллиардов долларов на гуманитарную помощь и продовольственную безопасность.

Он также отметил, что мир столкнулся с глобальным продовольственным кризисом из-за российско-украинской войны. Украина — одна из основных мировых поставщиков зерна, но из-за блокировки Россией украинских портов, импортеры не могут получить украинскую пшеницу и другие зерновые.

На фоне этого Блинкен призвал другие страны, у которых есть удобрения и зерно, помочь миру справиться с кризисом.

Ранее правительство Японии приняло решение предоставить Украине дополнительный кредит в размере 300 млн долл, хотя ранее речь шла только о 100 млн долл.