Британия поможет продвигать продукцию украинских производителей на мировые рынки

Британская организация Made in Britain поддерживает инициативу " Сделано в Украине " – программу, направленную на развитие и поддержку украинских производителей. Для этого министерша экономики Юлия Свириденко и представитель Made in Britain Джордж Миддлтон подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере производства.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Соглашение предусматривает обмен опытом между двумя странами и поиск путей расширения взаимодействия украинских и британских компаний. В процесс привлекут экспертов MAP UK & International – компании, специализирующейся на международной торговле и управлении глобальными цепями снабжения.

По словам Свириденко, соглашение с Made in Britain будет способствовать лучшему представлению украинских товаров на британском рынке, а также откроет новые экспортные возможности. Этот шаг в реализации программы "Сделано в Украине" поможет украинским производителям выходить на международный уровень.

Генеральный директор Made in Britain Джон Пирс отметил важность сотрудничества с Украиной.

"Мы рады сотрудничать с командой Made in Ukraine и способствовать тому, чтобы покупатели и потребители могли покупать качественную продукцию", — сказал Пирс.

Отмечается, что Made in Britain – это независимая ассоциация британских производителей, объединяющая более 2100 компаний. Организация известна своей поддержкой местных производителей через лицензирование знака качества Made in Britain, что позволяет потребителям узнавать товары британского производства.

Добавим, украинские производители активно осваивают международные онлайн-рынки. За последние три года продажи украинских товаров на международных маркетплейсах ежегодно увеличиваются на 15-20%. Это свидетельствует о том, что украинская продукция становится все более конкурентоспособной на мировой арене и пользуется спросом у зарубежных покупателей.