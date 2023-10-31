DZO меняется, чтобы сделать бизнес с государством более простым

30 октября, Киев. «Госзакупки.онлайн» (DZO) – одна из ключевых площадок системы Prozorro. Ежедневно здесь заключаются тысячи соглашений, по каждому из которых – уникальная история взаимодействия украинского бизнеса с государством.

Сегодня площадка меняется, чтобы опыт этого взаимодействия стал ярким упоминанием об удобстве и открытой конкуренции, потому что с DZO легко, человечно, прозрачно.

Удобство и опыт – основа трансформаций

Основная цель ребрендинга DZO - стать еще более современной платформой и подчеркнуть миссию мотивировать украинский бизнес строить отношения с государством.

“В свое время мы одни из первых поддержали желание государства стать более прозрачным и простым для людей, поэтому стали одной из ключевых онлайн-площадок Prozorro в 2016 году. За эти 7 лет нашим сервисом воспользовались более 10 тысяч государственных учреждений, и еще главнее – более 50 тысяч предпринимателей нашли своих клиентов, чем мы очень гордимся”, – рассказал генеральный директор DZO Василий Кольга.

Успех платформы стал хорошим сигналом, но не приговором, который бы заставил остановиться. Тем более что с началом полномасштабного вторжения DZO, как и весь украинский бизнес, почувствовал потребность в трансформации, чтобы соответствовать вызовам времени, продолжить предоставлять качественный сервис и развиваться в новых реалиях.

“Сейчас мы нуждаемся в изменениях, чтобы помочь украинскому бизнесу и государству в борьбе за нашу независимость, будущем восстановлении страны и построении прозрачных закупок. Так что меняемся, чтобы на нашей площадке делать бизнес с государством было комфортно и просто для совместной победы!” – призвал Василий Кольга.

Изменения, которые сделают взаимодействие бизнеса и государства еще более удобным

Платформа «Госзакупки.онлайн» представила обновленный интерфейс, который будет постепенно наполняться новыми решениями для лучшего опыта взаимодействия пользователей с площадкой.

Также DZO полностью изменил свой визуальный стиль, включая коммуникационную платформу и логотип. Основа новой коммуникации – платформа "Бизнес с государством начинается здесь", в которую заложены реальные истории закупок на площадке DZO:

там, где администрация оперы приобрела сатин, штапель и гипюр для мировой премьеры;

там, где столяр Николай выполнил заказ по производству парт для школы;

там, где программист Олег продал услуги по администрированию сайта для городского совета.

“Госзакупки.онлайн – это история не только о бизнес-взаимодействии, но и шагах на встречу и решительность людей, каждый день пишущих историю страны. Именно эту идею в преобразовании платформы воплотила команда YARCHE. Как рассказал СЕО агентству Даниил Мартынов, представители платформы и бизнеса отметили главную черту платформы, заложенной в каждую линию перемен.

"Госзакупки.онлайн" - самая человечная платформа в системе Prozorro. Это мы поняли, пообщавшись как с заказчиками, так и с предпринимателями. И именно эта характеристика послужила основой ребрендинга и новой коммуникации”, – рассказал Даниил Мартынов, СЕО агентства YARCHE.

Команда DZO ожидает, что благодаря ребрендингу украинский бизнес в очередной раз убедится в том, что государственные закупки – это легко, человечно и прозрачно.

О компании

"Госзакупки.онлайн" - платформа государственных закупок в системе Prozorro. Это место, где бизнесмены делают бизнес с государственными организациями.