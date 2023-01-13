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Экономика
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Единственной сферой украинского экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года, стало ІТ

Единственной сферой украинского экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года, стало ІТ

Украинский экспорт товаров и услуг за январь-ноябрь 2022 года упал на 29% — с $73,2 млрд до $52,2 млрд. Сфера ІТ фактически стала единственной, что показала рост, обеспечив этим меньший процент падения общего экспорта.

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Фото 2 — Единственной сферой украинского экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года, стало ІТ

Больше сократился экспорт товаров — на 34%, услуг – на 11%. В то же время, по сравнению с 2021 годом доля экспорта услуг увеличилась с 22% до 28%.

"В большинстве своем небольшим процентом падения экспорт услуг обязан ІТ — фактически единственной сфере, которая выросла в 2022. Только в ноябре этот сегмент вырос на 8% за месяц. Всего за 11 месяцев ІТ-сектор заработал на экспорте на 7% больше, чем за соответствующий период в прошлом году: $6,6 млрд против $6,2 млрд", - отметили аналитики.

По сравнению с 2021 годом доля ІТ в экспорте товаров и услуг увеличилась с 8 до 13%. Теперь доля ІТ составляет 45% всего экспорта услуг, тогда как в 2021-м — 37%.

Фото 3 — Единственной сферой украинского экспорта, выросшей за 11 месяцев 2022 года, стало ІТ

За январь-ноябрь 2022 года доход от экспорта ІТ-услуг превысил доход от экспорта металлов почти на $1 млрд.

Напомним, что украинский бизнес составляет 45% всех новых иностранных компаний, открывшихся в Польше в 2022 году. При этом именно ІТ-индустрию представляют предприниматели, планирующие вернуться в Украину.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан