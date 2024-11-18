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Экспорт украинских товаров уже превысил показатели 2023 года – Минэкономики
Украинский экспорт товаров с начала текущего года уже превысил уровень 2023 года. Об этом заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, информирует пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день, 17 ноября, Украина уже продала товаров на $36,3 млрд, тогда как показатель за весь 2023 год составил $36,2 млрд.
"На сегодняшний день украинский экспорт товаров в денежном эквиваленте превысил результаты, которые мы имели за весь 2023 год", — подчеркнула министр экономики.
На результаты повлияли следующие факторы:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
1. Увеличение экспорта продукции нового урожая.
2. Стабильная работа "Украинского морского коридора".
3. Восстановление отраслей отечественного производства.
Лидерами украинского экспорта с 1 января по 17 ноября 2024 года стали:
· масла подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);
· кукуруза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);
· пшеница и смесь пшеницы и ржи – на $3,4 млрд (19 млн тонн);
· руды и концентраты железные — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);
· семена рапса или кользы — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);
· провода изолированные, кабели — на $1,1 млрд (60,5 тыс. тонн);
· соевые бобы, измельченные или неизмельченные — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).
Напомним, что за январь-сентябрь 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали — на $30,7 млрд. Больше всего за границу продавали продовольственные товары, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспорт. А покупали в других странах – машины, оборудование и транспорт, а также продукцию химпромышленности, топливно-энергетические товары. Из европейских стран крупнейшим торговым партнером Украины была Польша.