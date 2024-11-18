Экспорт украинских товаров уже превысил показатели 2023 года – Минэкономики

Украинский экспорт товаров с начала текущего года уже превысил уровень 2023 года. Об этом заявила первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко, информирует пресс-служба Минэкономики.

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день, 17 ноября, Украина уже продала товаров на $36,3 млрд, тогда как показатель за весь 2023 год составил $36,2 млрд.

"На сегодняшний день украинский экспорт товаров в денежном эквиваленте превысил результаты, которые мы имели за весь 2023 год", — подчеркнула министр экономики.

На результаты повлияли следующие факторы:

1. Увеличение экспорта продукции нового урожая.

2. Стабильная работа "Украинского морского коридора".

3. Восстановление отраслей отечественного производства.

Лидерами украинского экспорта с 1 января по 17 ноября 2024 года стали:

· масла подсолнечное, сафлоровое или хлопковое — на $4,4 млрд (5,3 млн тонн);

· кукуруза — на $4,2 млрд (25,5 млн тонн);

· пшеница и смесь пшеницы и ржи – на $3,4 млрд (19 млн тонн);

· руды и концентраты железные — на $2,5 млрд (29,7 млн тонн);

· семена рапса или кользы — на $1,7 млрд (3,5 млн тонн);

· провода изолированные, кабели — на $1,1 млрд (60,5 тыс. тонн);

· соевые бобы, измельченные или неизмельченные — на $1,1 млрд (2,8 млн тонн).

Напомним, что за январь-сентябрь 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $51,2 млрд, а экспортировали — на $30,7 млрд. Больше всего за границу продавали продовольственные товары, металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспорт. А покупали в других странах – машины, оборудование и транспорт, а также продукцию химпромышленности, топливно-энергетические товары. Из европейских стран крупнейшим торговым партнером Украины была Польша.