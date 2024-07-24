ЕС предоставит Украине транш экономической помощи в размере €4,2 млрд на восстановление и реконструкцию

Комитет постоянных представителей стран-членов при ЕС (Coreper) утвердил решение о предоставлении Украине первого транша экономической помощи в размере €4,2 миллиарда.

Об этом сообщает Венгерское председательство в ЕС.

"Сегодня послы приняли первый транш согласно Плану финансирования Украины, открывающего путь для перевода почти 4,2 миллиарда евро в поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины", — отмечается в сообщении.

Эти средства выделяются в рамках Украинского фонда, заложенного в бюджет ЕС на 2024-2027 годы.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд отмечал, что доходы от замороженных российских активов будут использоваться для военной поддержки Украины и развития оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в феврале Европейский совет принял решение о создании Украинского фонда в объеме €50 миллиардов многолетнем бюджете ЕС на 2024-2027 годы для бюджетной поддержки и восстановления Украины.

Выплата этой финансовой помощи в форме кредитов и грантов обусловлена выполнением Украиной так называемого Украинского плана, содержащего согласованный с ЕС перечень ключевых реформ и инвестиционных программ.

Добавим, 17 июля Украина направила запрос на €4,2 млрд в Европейскую комиссию, поскольку завершила все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза.

В тот же день Европейская комиссия одобрила выделение Украине очередного транша финансовой помощи. Это – первая регулярная выплата в рамках программы Ukraine Facility, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и ее государственного управления.