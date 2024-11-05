Еще шесть перерабатывающих предприятий получили от государства почти 35 млн грн на развитие

Министерство экономики перечислило еще 34,6 млн грн шести победителям предварительной волны грантовой программы для производств перерабатывающей промышленности.

Об этом сообщило Минэкономики.

Замминистра экономики Украины Андрей Телюпа напомнил, что по условиям грантовой программы предприятия перерабатывающей промышленности могут получить до 8 млн грн для обновления парка оборудования. Условием является софинансирование 50% на 50% и создание от 5 рабочих мест.

Если предприятие расположено на деоккупированных территориях или территориях где были или возможны боевые действия, производит БпЛА, государство компенсирует до 80% стоимости проекта, а грантополучатель — 20%.

Также замминистра отметил, что на эту программу правительство предусмотрело в 2024 году 890,5 млн грн за счет государственного бюджета и дополнительно 996 млн за счет Государственного центра занятости.

Сообщается, что с начала действия программы в июле 2022 года принято 1033 положительных решений о предоставлении грантов на общую сумму 5,2 млрд грн, из которых согласно приказам Минэкономики согласовано 813 заявок на сумму 4,2 млрд грн и приказов Государственного центра занятости — 220 заявок на сумму 996,9 млн. грн.

В частности, в 2024 году по приказам Минэкономики фактически выплачено 654,4 млн грн, а также по приказам Государственного центра занятости — 196,4 млн грн.

Подать заявку на получение гранта для развития или создания производств перерабатывающей промышленности можно по ссылке.

Программа грантов на развитие перерабатывающей промышленности, локализация, частичная компенсация стоимости техники, индустриальные парки, поддержка проектов со значительными инвестициями, программы и продукты Экспортно-кредитного агентства и другие являются составляющими политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

Правительство изменило условия получения грантов предприятиями перерабатывающей промышленности

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 октября поддержал некоторые изменения по предоставлению грантов для производств перерабатывающей промышленности.

Программу грантов на развитие перерабатывающей промышленности расширили на:

предприятия переработки, работающие на территориях активных боевых действий. Обязательным условием есть то, что на территории деятельности предприятия должны работать государственные информационные ресурсы;

типографии и полиграфии.

Кроме того, правительство также изменило требования к количеству рабочих мест, которые обязательно должен создать грантер. Ранее в зависимости от суммы гранта это было от 5 до 25 рабочих мест. Теперь же обязательным условием будет создание от 5 рабочих мест – независимо от размера гранта.

Вместе с тем правительство добавило новое условие: за три года получателю нужно будет уплатить ЕСВ из зарплаты новых работников на сумму, не менее 20% от суммы гранта.

Фото: ua.depositphotos.com