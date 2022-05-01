Есть риск, что россияне украдут украинского зерна на сотни миллионов долларов, — Минагрополитики

Российские оккупационные войска вывозят зерно с временно оккупированных территорий в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Для проведения посевных работ и внутреннего потребления на этих территориях было сосредоточено около полутора миллионов тонн зерновых. Несколько сот тысяч тонн уже украдены и вывезены в РФ. Об этом сказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

«Россияне используют тактику начала 20 века олетия с воровством зерна и вывоз его из Украины. На сегодняшний день мы подтверждены факты, что несколько сот тысяч тонн зерновых было вывезено суммарно из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. На этих территориях в фермерских запасах, которые формировались для посевных работ, а также для переработки (для изготовления муки, выпечки хлеба), находится около полутора миллионов тонн зерновых. Это существенный запас. По международным ценам это стоит сотни миллионов долларов. И есть большой риск, что это будет просто украдено и увезено в пользу России», - сказал Высоцкий.

Напомним, ранее министр аграрной политики Николай Сольский рассказал, что в украинских портах сейчас стоит 57 судов, в которых 1,25 млн тонн зерновых и масличных культур.