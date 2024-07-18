Европейская комиссия дала зеленый свет на выплату Украине 4,2 миллиарда евро

Европейская комиссия одобрила выделение Украине очередного транша финансовой помощи в размере около 4,2 миллиарда евро. Это первая регулярная выплата в рамках программы Ukraine Facility, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и ее государственного управления.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Решение было принято 17 июля после оценки платежного запроса, поданного Украиной 9 июля 2024 года. Комиссия пришла к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила девять показателей реформ, связанных с первым регулярным платежом.

Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

Среди ключевых реформ, которые позволили получить этот транш, были реформа Бюро экономической безопасности, принятие новых стандартов корпоративного управления для государственных предприятий и принятие Национального энергетического и климатического плана.

"Несмотря на все трудности, Украина продолжает ключевые реформы для своего восстановления и продвижения на пути в ЕС. Это проложило путь для зеленого света Комиссии по дополнительной выплате Украине около 4,2 миллиарда евро, и я верю, что Рада сейчас скоро согласится. ЕС будет продолжать. поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Теперь решение о выделении средств должен одобрить Евросовет. После этого транш будет перечислен Украине, что увеличит общий объем финансирования ЕС, выделенного Украине с момента начала работы Фонда в марте этого года, до 12 миллиардов евро.

Транши от Ukraine Facility

Напомним, 17 июля Украина направила запрос на €4,1 млрд в Европейскую комиссию, поскольку завершила все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Европейского Союза.

В течение 2024 года Украина ожидает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд будет предоставлен в форме грантов.

Напомним, 20 марта Украина получила первый транш финансирования от Европейского Союза на сумму 4,5 млрд евро через Ukraine Facility, а 24 апреля от Евросоюза по этой программе поступило еще 1,5 млрд евро.

27 июня в государственный бюджет Украины поступил транш безусловного финансирования в размере 1,9 млрд евро от Европейского Союза. Денежные средства были предоставлены в рамках финансового инструмента EU Ukraine Facility.

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