Фонд госимущества обнародовал объекты, которые выставят на аукцион на следующей неделе – что будут продавать

На следующей неделе Фонд государственного имущества планирует продать с молотка 12 объектов. Среди лотов – Измаильский винзавод. Об этом сообщают на сайте ФГИУ.

На следующей неделе команда ФГИ планирует провести 12 приватизационных аукционов. Аукционы запланированы в Волынской, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Тернопольской, Николаевской, Черновицкой и Черкасской областях.

Среди объектов, которые можно приобрести:

Измаильский винзавод (стартовая цена: 17,9 млн. грн.);

комплекс "Приднепровский" в Черкасской области (2,6 млн грн.);

комплекс зданий в Николаевской области площадью (201,6 тыс. грн);

недвижимость в Днепропетровской области (149,8 тыс. грн);

Центр стандартизации и метрологии в Днепропетровске (110 тыс. грн).

"Винзавод в городе Измаил основан в 1949 году. Здесь можно производить высококачественные вина и алкогольные напитки, а климатические условия на юге Украины сравнимы с лучшими винодельческими регионами Европы - Международная организация виноградарства и виноделия сопоставляла эту географическую зону с Бордо, Тосканой и Риохой" – пишут в ФГИУ.

Среди преимуществ завода – полный цикл производства продукции – от лозы до бокала.

В состав активов винзавода входят покрытие, цех переработки винограда, цеха разлива, цех изготовления шампанских вин, склад готовой продукции, выставочный комплекс и админздания.

В начале апреля на аукционе было продано Закарпатское вертолетное объединение, входившее в "Укроборонпром". На предприятии работали над оборудованием для АН-225 "Мрия". За приватизированный объект государство получит более 40 млн грн.

Новый хозяин получит комплекс из 75 построек и сооружений, которые находятся в трех населенных пунктах вдоль трассы.

Ранее на Закарпатском вертолетном объединении был налажен полный цикл производства вертолетов: от комплектующих малых деталей до отдельных частей пассажирских авиалайнеров.

На этом предприятии изготавливали составляющие к самолетам семейства ТУ, кресла на самолеты АН-24, ИЛ-76, ТУ-154, крылья, монтировали спортивный вертолет МИ-34.

Также в Фонде государственного имущества сообщили, что готовятся выставить на приватизацию Демуринский горно-обогатительный комбинат, который до конфискации принадлежал российскому миллиардеру Михаилу Шелкову.

В ФГИ отметили, что планируют быстро выставить на аукцион и Николаевский глиноземный завод российского миллиардера Олега Дерипаски.

Верховная Рада 11 апреля приняла закон об особенностях прекращения государственных предприятий, которые существуют только на бумаге и генерируют убытки. Таких предприятий, по оценкам Фонда госимущества, свыше 1200.

Для их ликвидации необходимо более 30 млн грн.

Принятый закон вводит механизм самофинансирования процедуры ликвидации, то есть на это не будут тратиться дополнительные бюджетные деньги. Для этой процедуры будут привлекаться квалифицированные специалисты.

За это они смогут получить оплату в размере от 3 до 5% от стоимости ликвидируемого объекта.