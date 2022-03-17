Франция предоставит Украине 300 миллионов евро финансовой помощи

В ближайшие дни Украина получит от Франции пакет финансовой помощи на общую сумму 300 миллионов евро. Деньги выделят в рамках обязательств, которые МИД Франции дал президенту Владимиру Зеленскому.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эти деньги Украина получит для усиления своих позиций в войне с Россией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обязался продолжать прилагать усилия, чтобы Россия заплатила как можно более высокую цену за развязывание войны против Украины.

По его словам, Франция также предлагает гуманитарную помощь людям, пострадавшим от войны в Украине.

"Министр выразил резкое осуждение военных действий, проводимых Россией против гражданского населения и населенных пунктов в нарушение международного гуманитарного права.Он призвал к срочному установлению полного прекращения огня на всей территории Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, ЕС предоставит Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов — она направлена на укрепление стабильности в стране в ситуации острого политического кризиса из-за угрозы вторжения России.

В свою очередь США выделят Украине 3,6 миллиарда долларов помощи. Часть полученных денег направят на нужды Вооруженных сил Украины. Сумма также включает в себя гуманитарную и экономическую помощь Украине, укрепление обороны союзников в регионе, защиту их энергетической безопасности и потребностей в кибербезопасности.