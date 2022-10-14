Госбюджет пополнился на 23,4 млн. грн. Favbet оплатил лицензию

Favbet продолжает платить налоги, чтобы поддерживать Украину в трудные времена. Так, на прошлой неделе украинская компания Favbet оплатила государственному бюджету 23,4 млн грн за второй год действия лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

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Об этом сообщила пресс-служба Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Официальный источник добавил, что информация подтверждена Государственным казначейством.

Согласно закону об игорном бизнесе, все денежные поступления будут направлены на поддержку медицины, спорта, науки, культуры и образования страны. Таким образом операторы азартных игр поддерживают развитие национальной экономики и заявляют о себе как о социально ответственном бизнесе.

«В условиях войны каждый должен прилагать максимум усилий для достижения победы. Сегодня ответственный бизнес оказывает системную и консолидированную помощь армии и пострадавшему в результате войны населению. Наша команда прилагает все возможные усилия для достижения победы. Одним из важнейших аспектов помощи в сегодняшней войне является финансовая поддержка в форме лицензионных платежей, подтверждающая решительную поддержку государства и значительный вклад в совместную борьбу», — комментирует Head of Ukraine Legal Favbet Михаил Приходько.

Группа компаний Favbet совместно с благотворительным фондом FAVBET Foundation активно помогают защитникам. Специально для ВСУ был передан внедорожник и очередная партия дронов. В частности, компания Favbet неоднократно поддерживала украинских бойцов — запустила благотворительную промо-компанию «Прокачка авто для ВСУ», а в честь своего дня рождения в FAVBET отказались от празднования и сделали подарок украинским воинам, купив для нескольких подразделений 23 дрона.

Кроме того, FAVBET Foundation также обеспечивает перевозку гуманитарной помощи, покупает комплекты амуниции ТРО и ВСУ и открыл специальный Центр адаптации для переселенцев из Украины в Хорватии, где можно изучать хорватский, а также получить бесплатную психологическую и юридическую помощь.