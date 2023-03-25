Группа кредиторов Украины согласилась на отсрочку долговых выплат: на какой период

Основные государства-кредиторы Украины провели переговоры с представителями МВФ и Всемирного банка, по результатам которых решили предоставить финансовые гарантии для новой программы расширенного финансирования EFF для Украины, поддерживаемой МВФ.

Об этом сообщил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован.

"Предоставление гарантий предусматривает продление паузы (standstill) по выплате долга странам Группы кредиторов на период действия программы МВФ (2023-2027 годы). Как только ситуация в Украине стабилизируется (но до завершения программы МВФ), Группа кредиторов обещает еще раз вернуться к обсуждению вопроса восстановления устойчивости долга Украины", – разъяснил он.

В группу кредиторов Украины входят Канада, Франция, Германия, Япония, Великобритания и США.

"Германия твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее по мере своих возможностей в борьбе за наши общие ценности свободы и демократии. Вот почему Германия стремится оказывать финансовую поддержку на двустороннем уровне и на разных многосторонних форумах", – говорится в письменном заявлении представителя министерства финансов Германии.

Известно, что продолжить отсрочку согласились при условии, что частные внешние кредиторы тоже сделают это.

Заместитель исполнительного директора МВФ добавил, что в свою очередь 24 марта украинские власти сделали заявление, что после оценки ряда альтернативных сценариев внедрения необходимого debt treatment, правительство обязуется принять меры по управлению государственным внешним долгом Украины.

"Цель: восстановить долговую устойчивость Украины; сохранить ликвидность и уменьшить дефицит финансирования Украины в течение периода программы МВФ", – добавил Рашкован.

Напомним, в марте Украина достигла договоренности с МВФ на уровне менеджмента о программе EFF на $15,6 млрд. Программу планируют разделить на два этапа.

До этого в феврале сотрудники МВФ по итогам работы своей миссии пришли к выводу, что полноценная программа МВФ поддержала бы усилия украинского правительства по вступлению в ЕС. Достижение Кабмина в этом направлении кредитор оценил положительно.