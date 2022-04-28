Игорный бизнес пополняет казну даже в военное время

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На прошлой неделе в своем видеообращении Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости выработать четкое понимание развития экономики после войны, назвав при этом ряд приоритетов, которые должны стоять во главе угла государственной политики по отношению к бизнесу:

обеспечение максимально комфортной и свободной среды с точки зрения налогов и административных условий;

обеспечение максимально комфортной и свободной среды с точки зрения налогов и административных условий; цифровизация;

цифровизация; безопасность;

безопасность; усиление оборонного потенциала страны.

По словам Зеленского, необходимо довести до конца судебную, антикоррупционную и другие важные реформы. Но все это, как подчеркнул Президент, должно работать на видение того, какой будет Украина «через год, через пять, через десять, через двадцать лет после войны».

«Надо детально проработать, чтобы, когда война завершится, мы были полностью готовы. Мы разрабатываем комплексный план, который предусматривает восстановление разрушенного, модернизацию госструктур и максимальное ускорение развития Украины», – отметил Президент Украины.

Пока что до Победы еще далеко, но украинский бизнес с первых дней полномасштабного вторжения российской армии в Украину делает все возможное, чтобы помочь государству в борьбе с агрессором.

Деньги – такое же оружие, как и автомат, гранатомет или танк, просто каждый воюет на своем фронте. На сегодня каждая гривна имеет значение. И потому наполнение госбюджета – это такой же непременный атрибут приближающейся победы Украины, как и успешное контрнаступление на фронте.

С момента начала полномасштабного вторжения войск российской федерации на территорию Украины отечественный бизнес, как и вся страна, понес серьезные потери. Однако и в таких условиях бизнес продолжает работать и платить налоги. В частности, отечественная индустрия азартных игр, несмотря на существенное сокращение наземного оффлайн-сегмента, всего за неполные четыре месяца текущего года только в виде платежей за лицензии в сфере деятельности по организации и проведению азартных игр в 2022 году перечислила в специальный фонд Госбюджета 641,33 млн грн.

Много это или мало? Для сравнения приведем две цифры. В принятом в конце прошлого года парламентом основном финансовом документе страны – Государственном бюджете на 2022 год объем лицензионных поступлений от игорного бизнеса в 1,2 млрд грн. То есть, почти половина годового плана уже есть и, скорее всего, план будет выполнен досрочно. С 1 мая этого года государственный «Приватбанк» объявил о закрытии своей бонусной программы и перечислений неиспользованных своими клиентами остатков на бонусных счетах для нужд нашей армии и восстановления Украины. Всего в рамках этого решения было привлечено около 600 млн грн. Напомню, что в этом госбанке хранится треть всех сбережений населения страны. То есть, лицензионные операторы гемблинга смогли дать бюджету примерно столько же средств, как и треть украинских вкладчиков всей банковской системы страны!

При этом следует отметить, что деньги были перечислены как новыми операторами, так и уже прочно закрепившимися на рынке азартных игр компаниями. Так, сумма ежегодных оплат за следующий (второй) год действия лицензий составляет 190,8 млн грн, в частности:

23,4 млн грн уплатило ООО «ПАРИМАТЧ» за лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет;

23,4 млн грн уплатило ООО «ПАРИМАТЧ» за лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет; 108 млн грн уплатило ООО «ПАРИМАТЧ» за лицензию на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности;

108 млн грн уплатило ООО «ПАРИМАТЧ» за лицензию на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности; 36 млн грн уплатило ООО «ПРИМУМ» за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино;

36 млн грн уплатило ООО «ПРИМУМ» за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино; 23,4 млн грн уплатило ООО «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ» за лицензию на ведение деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

Отечественные операторы легального гемблинга верят в нашу победу и своей работой и деньгами – как налогами, так и пожертвованиями в пользу ВСУ и благотворительных организаций – приближают её!

Фото: ua.depositphotos.com