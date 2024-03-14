Инвестиции в украинские компании, использующие ИИ, выросли в 10 раз

Украина является одним из лидеров в Восточной Европе по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в корпоративном секторе. За последнее десятилетие вложения в украинские стартапы и активно использующие ИИ компании существенно выросли и продолжают увеличиваться даже в период военных действий.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Инвестиции в украинские компании, использующие искусственный интеллект, за последние десять лет выросли с $42,4 млн в 2014 году до $440,9 млн в 2021 году.

"Разработка технологий сегодня - это экономика завтра. (…) По сути, сейчас мы являемся большим полигоном для испытания самых современных технологий, как в оборонной сфере, в разминировании, так и в облегчении и упрощении ведения бизнеса. Уже сейчас наши наработки интересны и как экспортная позиция для партнеров", - сказала вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, важной частью работы является внедрение искусственного интеллекта в разминировании, поскольку ресурсы страны ограничены. По состоянию на середину марта Украина имеет 77 машин для разминирования, 32 оператора противоминной деятельности и более 3 500 саперов.

Однако этого недостаточно, поэтому совместно с компанией Palantir Technologies Украина внедряет инновационные подходы к принятию решений на основе big-data (большие массивы данных) аналитики и консолидации информации из более чем 100 источников.

Украина развивает платформу сбора данных и глубокого анализа с помощью ИИ, чтобы оптимально распределять ресурсы и повысить эффективность расходования средств на восстановление страны.

"ИИ поможет нам понять, какие усилия по разминированию конкретного участка будут иметь наиболее положительное влияние на экономику, какие территории будут самыми дорогими для разминирования. Впоследствии этот опыт может оказаться полезным и для других стран мира", - добавила Свириденко.

Напомним, Министерство экономики и технологическая компания Palantir, специализирующаяся на аналитике обширных данных, подписали соглашение о партнерстве. Ее результатом станет то, что в скором времени искусственный интеллект будет помогать в гуманитарном разминировании территории Украины.

Разминирование в Украине

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

По состоянию на 1 ноября по меньшей мере 264 мирных жителя погибли от мин, а более 830 были ранены. Если проблема заминирования не будет эффективно решаться, количество жертв к 2030 году может составить 9 тысяч.

Также загрязнение сделало непригодными часть ценнейших сельскохозяйственных угодий страны. Это повлияло как на экономику Украины, так и на продовольственную безопасность в мире. Чтобы ускорить разминирование, Украина намерена использовать все имеющиеся в ее распоряжении технологические инструменты.

Кроме того, правительство Украины хочет привлечь к разминированию земель искусственный интеллект, который будет анализировать большие массивы данных (big data).

В Украине с начала 2024 обновили и пересмотрели план приоритетного возвращения в хозяйственную эксплуатацию сельскохозяйственных земель. Согласно новому плану, первоочередное обследование, в очистке и разминировании нуждаются более 512 тысяч гектаров сельхозугодий.