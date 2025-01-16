Итоги "таможенного безвиза": сколько транзитных деклараций оформил бизнес

С начала применения в Украине процедуры совместного транзита, то есть с 1 октября 2022 года, украинский бизнес оформил 136,2 тыс. транзитных деклараций

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Отмечается, что важным событием в прошлом году стал переход Украины на применение NCTS Фаза 5 в апреле 2024 года.

Кроме того, Украина стала одной из первых стран-участниц Конвенции, перешедших на применение NCTS Фаза 5, и стала примером слаженной и упорной работы таможенных органов и трейдеров.

По данным Гостаможслужбы, за 2024 год в странах-участницах Конвенции о процедуре совместного транзита было успешно завершено более 73 тыс. перемещений, начатых таможенными органами Украины. В то же время в Украине было успешно завершено более 21 тыс. перемещений, начатых в других странах-участниках Конвенции. В общей сложности оформлено более 94 тыс. транзитных деклараций, из них около 60 тыс. – в системе NCTS Фаза 5.

А с начала применения в Украине процедуры совместного транзита, то есть с 1 октября 2022 года, таможенники оформили 136,2 тыс. транзитных деклараций

Вместе с тем система NCTS применяется трейдерами для внутреннего транзита. Если сравнивать данные 2023 и 2024 годов – это соответственно 1,3 тыс. и 3,2 тыс. перемещений, то есть количество таких операций выросло почти в 2,5 раза.

Кроме того, в 2024 году согласно условиям Конвенции о процедуре совместного транзита в системе управления гарантиями GMS зарегистрировано 109 общих и 10 151 индивидуальная гарантия. По состоянию на начало января 2025 года действуют 89 общих и 5 901 индивидуальная гарантия, общая сумма гарантирования которых составляет около 759,5 млн евро.

Отметим, что Государственная таможенная служба начала оформлять таможенные декларации в автоматическом режиме без участия должностных лиц таможни.