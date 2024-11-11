К программе компенсации за приобретение украинской техники присоединились еще три банка

Украинские предприниматели смогут получить 15% компенсации за приобретение украинской техники и оборудования уже в 16 банках, среди которых новые участники программы: Ощадбанк, Таскомбанк и Кредитвест банк.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что ведомство подписало с ними меморандумы, расширяя доступ к программе частичной компенсации для поддержки отечественного производства.

"Мы продолжаем расширять возможности программы "Сделано в Украине", чтобы поддержать наших производителей и сделать их продукцию более доступной. Сегодня участниками программы стали еще три банка с широкой сетью отделений по стране, в том числе Ощадбанк", — сообщил замминистра экономики Андрей Телюпа.

По его словам, это обеспечит удобство и легкий доступ к компенсации еще большему числу клиентов.

Он отметил, что также идет активная работа по увеличению перечня товаров, при приобретении которых государство компенсирует часть их стоимости. Уже сейчас список охватывает около 140 видов техники и оборудования, от автобусов до когенерационных установок.

О программе компенсации стоимости техники украинского производства

По условиям программы покупатели могут получить 15% компенсации (без учета НДС) за приобретение энергетического, строительного, колесного и специального оборудования украинского производства, входящего в утвержденный список.

Кабинет министров принял решение о запуске программы 24 сентября 2024 года.

Как присоединиться к программе

Для производителей, чтобы принять участие в программе нужно:

Подать электронную заявку в Минэкономики.

Предоставить информацию о степени локализации, калькуляции себестоимости и технологических операциях, расчете удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в список.

Для покупателей:

оплатить технику и оборудование через уполномоченный банк;

подать в уполномоченный банк заявление на компенсацию вместе с копией платежного документа и актом приема-передачи.

На сегодняшний день к программе присоединились 16 банков:

Банк Восток;

Скай Банк;

ПроКредит Банк;

ОТП Банк;

Пиреус Банк;

АКБ "Львов";

Укргазбанк;

Акцент-банк;

Радабанк;

МТБ Банк;

Банк Кредит Днепр;

Глобус;

Агропросперис Банк;

Ощадбанк;

Таскомбанк;

Кредитвест Банк.

Срок подачи:

Заявки на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, будут рассматриваться в этом году при подаче до 5 декабря.

Для техники, приобретенной после 1 декабря, компенсации будут начислены в следующем году.

В чем состоит роль уполномоченных банков в программе

Согласно сообщению Минэкономики, через уполномоченные банки производится выплата компенсации за приобретенную технику. Вот как это работает:

банки принимают заявки от покупателей, проверяют документы, подтверждающие покупку;

передают списки заявителей в Минэкономики для проверки;

открывают счета, на которые Минэкономики перечисляет денежные средства;

перечисляют компенсации на счета покупателей.

Фото: ua.depositphotos.com