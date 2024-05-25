Кабмин поручил провести аудит системы блокировки налоговых накладных

Кабинет Министров поручил Министерству финансов, Государственной аудиторской службе и Государственной налоговой службе в течение шести месяцев провести аудит системы блокирования налоговых накладных.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Поручено Министерству финансов вместе с Государственной аудиторской службой и Государственной налоговой службой согласно Порядку проведения проверки рабочими группами центральных органов исполнительной власти, провести в течение шести месяцев аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования путем проведения проверки Государственной налоговой службы по выполнению функций по реализации механизма остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, деятельности комиссий по вопросам остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных", - говорится в постановлении Кабмина.

Отмечается, что аудит будет касаться периода 2021-2023 годов - он предусмотрен решением СНБО от 23 января 2024 года.

Заметим, как сообщала Европейская Бизнес Ассоциация, которая вместе с Y в Украине провела опрос «Налоговый индекс», среди опрошенных компаний 52% сообщают, что в 2023 году они сталкивались с проблемой блокирования НДС накладных, 21% – с несоблюдением сроков валютного контроля по ВЭД. и применение пени. По 17% опрошенных сообщили о проблемах получения возмещения НДС и нарушениях со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного топлива, РРО/ПРРО).

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