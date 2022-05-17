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Категория
Экономика
Дата публикации

Кабмин расширил список лиц, которые могут получить госпомощь

Кабмин расширил список лиц, которые могут получить госпомощь

Кабинет министров Украины расширил список лиц, которые могут получить выплаты от государства в размере 2,2-2,5 тысячи грн.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Ранее такие выплаты предусматривались только внутренне перемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий. Теперь выплаты смогут получить люди с деоккупированных территорий; населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории. Заявку на получение помощи можно подать на сайте "е-допомога", а со временем такая возможность появится в Дії", — отметил он.

Напомним, что ранее Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.

Автор:
Илья Требор