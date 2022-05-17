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Кабмин расширил список лиц, которые могут получить госпомощь
Кабинет министров Украины расширил список лиц, которые могут получить выплаты от государства в размере 2,2-2,5 тысячи грн.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Ранее такие выплаты предусматривались только внутренне перемещенным лицам из числа наиболее уязвимых социальных категорий. Теперь выплаты смогут получить люди с деоккупированных территорий; населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждане на временно оккупированной территории. Заявку на получение помощи можно подать на сайте "е-допомога", а со временем такая возможность появится в Дії", — отметил он.
Напомним, что ранее Кабинет министров Украины приостановил государственное регулирование цен на топливо. С операторами рынка достигнута договоренность о максимальной стоимости бензина и дизельного топлива на АЗС.Подписывайтесь на наш Telegram канал