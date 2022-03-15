Кабмин снова расширил перечень товаров критического импорта: что в него внесли

Кабинет министров включил новые позиции в перечень товаров критического импорта Украины, для ввоза которого можно покупать валюту.

Об этом говорится в постановлении правительства №266 от 13 марта, которое обнародовано на его сайте.

В обновленный перечень вошли йогурт, кефир, минеральная вода, табачное сырье, соль, водород, фотопластинки и фотопленка, двери, окна и их рамы, папиросная бумага, вата, колготки, носки и бюстгальтеры, мешки и упаковочные пакеты.

Список критического импорта также пополнен стеклом и зеркалами, серебром, различными видами металлопродукции, алюминиевыми металлоконструкциями, насосами, печатными схемами, прицепами и полуприцепами.

Всего перечень товаров критического импорта дополнен 85 новыми позициями. С их полным списком можно ознакомиться здесь.

Отметим, после начала военной агрессии России 24 февраля правительство в тот же день постановлением №153 определило перечень товаров критического импорта, для закупки которого Национальный банк Украины разрешает покупать валюту.

Это уже десятое расширение этого списка за время, прошедшее после его первоначального утверждения.