Кабмин упростил импорт строительной продукции

Правительство утвердило изменения в техническом регламенте строительной продукции, которые должны упростить ее доступ на украинский рынок во время войны. Об этом стало известно из постановления, которое опубликовал сайт Кабмина.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Документ предусматривает упрощенный ввоз строительной продукции из стран Европейского Союза на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.

Для ввоза достаточно декларации показателей, выданной иностранным субъектом хозяйствования и подтверждающей соответствие требованиям Регламента ЕС 305/2011. Этот документ свидетельствует, что стройпродукция отвечает установленным требованиям по качеству, безопасности и экологичности.

Теперь не требуются составление декларации и нанесение знака в соответствии с украинским техническим регламентом

Кроме того, строительная продукция, введенная в оборот до вступления в силу обновленного техрегламента, не может быть запрещена или ограничена в продаже из-за несоответствия ему.

В Кабмине отметили, что постановление будет способствовать бесперебойному обеспечению нашей страны продукцией, необходимой для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры.

Напомним, в полном объеме новая, гармонизированная с европейской, система предоставления строительной продукции на рынке Украины должна заработать в 2023 году после разработки и принятия соответствующих нормативно-правовых актов.

На днях Кабинет министров Украины также максимально упростил и ускорил процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за границы.