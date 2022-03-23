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Кабмин упростил импорт строительной продукции
Правительство утвердило изменения в техническом регламенте строительной продукции, которые должны упростить ее доступ на украинский рынок во время войны. Об этом стало известно из постановления, которое опубликовал сайт Кабмина.
Документ предусматривает упрощенный ввоз строительной продукции из стран Европейского Союза на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены.
Для ввоза достаточно декларации показателей, выданной иностранным субъектом хозяйствования и подтверждающей соответствие требованиям Регламента ЕС 305/2011. Этот документ свидетельствует, что стройпродукция отвечает установленным требованиям по качеству, безопасности и экологичности.
Теперь не требуются составление декларации и нанесение знака в соответствии с украинским техническим регламентомПодписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, строительная продукция, введенная в оборот до вступления в силу обновленного техрегламента, не может быть запрещена или ограничена в продаже из-за несоответствия ему.
В Кабмине отметили, что постановление будет способствовать бесперебойному обеспечению нашей страны продукцией, необходимой для восстановления поврежденных объектов инфраструктуры.
Напомним, в полном объеме новая, гармонизированная с европейской, система предоставления строительной продукции на рынке Украины должна заработать в 2023 году после разработки и принятия соответствующих нормативно-правовых актов.
На днях Кабинет министров Украины также максимально упростил и ускорил процедуру ввоза гуманитарной помощи из-за границы.