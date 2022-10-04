Как война изменила структуру украинского экспорта

В сентябре основными статьями украинского экспорта стали зерновые, электроэнергия и продукция горно-металлургического комплекса.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики Украины.

Так, в сентябре лидерами по объемам выручки в денежном эквиваленте стали следующие товарные группы:

масло подсолнечное (590 млн долларов, +33% к августу);

кукуруза (474 млн долларов, +36,6% к августу);

рапс (423 млн долларов, +38% к августу);

пшеница (379 млн долларов, +77% к августу);

электроэнергия (150 млн долларов, +105% к августу);

руда (136 млн, -20% к августу);

провода (115 млн долларов, +29% к августу);

ячмень (94 млн долларов, +201% к августу);

соя (87 млн долларов +39,9% к августу);

чугун (74 млн долларов, +44% к августу).

С точки зрения физических объемов экспорта, в сентябре Украина больше всего вывозила кукурузу – за месяц за границу было продано 2 млн 149 тыс тонн. Это самый высокий показатель с начала войны. Также было много экспортированной пшеницы – 1 млн 783 тыс тонн. Это самый высокий показатель по объемам экспорта этой культуры с начала года. В общей сложности 62% стоимости и 71% объема экспорта в сентябре приходилось на аграрную продукцию.

Как подчеркнули в Министерстве экономики Украины, война и блокировка портов создали существенные перекосы в логистических цепях отечественного экспорта. Так, в сентябре прошлого года экспорт кукурузы составил лишь 157 тыс. тонн, то есть в 13 раз меньше, чем в сентябре этого года. Это связано с тем, что кукуруза урожая в прошлом году не была вовремя вывезена из-за блокады портов, и теперь ее экспорт происходит с опозданием. Это создает дополнительное давление на логистику и цены.

Кроме того, объем продаж железной руды снижается. Причем, это происходит постепенно с января месяца. В общем, война существенно ударила по украинской металлургии. Если в январе феврале экспорт всех товаров этой группы составлял 1,4 млн. тонн ежемесячно, то в сентябре объем экспорта составил всего 470 тысяч тонн на сумму 344 млн. долларов.

Среди положительных тенденций можно отметить рост объемов экспорта товаров украинского производства, имеющих существенную добавленную стоимость. Впервые в этом году Украина экспортировала более 10 тысяч тонн муки в месяц. В сентябре производители экспортировали кондитерские изделия из шоколада на сумму 15,1 млн долларов (+34,2% к августу), из муки на 14,3 млн долларов (+4,7%) и из сахара на 13,1 млн долларов ( +7,8%).

Также рост объемов переработки в структуре экспорта показывает молочная продукция. В августе и сентябре этого года Украина экспортировала более 1 тысячи тонн сыров, хотя в сентябре 2021 года экспорт составлял всего 637 тонн. Также почти в три раза вырос объем экспорта сливочного масла – если в сентябре 2021 года было экспортировано 710 тонн масла, то в сентябре 2022 – 1 960 тонн (в августе 2022 года – 2 136 тонн).

По видам транспорта существенный рост показывают морские перевозки в 1,88 раза по сравнению с августом. 5,4 млн. тонн стоимостью 1,76 млрд. долларов было отправлено из всех действующих портов Дуная и Большой Одессы.

Экспорт по железной дороге и автомобильному транспорту остается относительно стабильным. 2,84 млн тонн стоимостью 709 млн долларов было отправлено по железной дороге и 1,35 млн тонн стоимостью 1,51 млрд долларов – автомобильным транспортом.

По географическим направлениям, 67% экспорта (2,8 млрд долларов) и 49,7% импорта (2,23 млрд долларов) приходится на ЕС. Среди стран-членов Евросоюза лидерами по экспорту являются Польша и Румыния. За пределами ЕС больше всего экспорта направлено в Турцию (334 млн тонн), Китай (135 млн тонн) и Индию (124 млн тонн).

"Если брать общие показатели украинского экспорта, то они еще далеки от довоенных показателей. По сравнению с сентябрем прошлого года объемы экспорта как в стоимости, так и в объемах на 35% меньше. Так в прошлом месяце объем украинского экспорта в денежном эквиваленте составил 4 млрд 144 млн долларов, а в количественном эквиваленте – 9,66 млн тонн. Для сравнения в сентябре 2021 года экспорт составил 6 млрд 394 млн долларов и 14,8 млн тонн", - заявила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним, в Минагрополвтике считают, что Украина переходит от сырьевой модели экономики к продовольственной. О постепенном переходе Украины к продовольственной модели экономики говорит увеличение экспорта молочной продукции и производство мяса, а также активное развитие сферы альтернативных источников энергии и переработки зерновых культур.