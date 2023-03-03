Какой была среднемесячная зарплата в Украине в 2022 году: данные Госстата

По итогам 2022 года среднемесячная заработная плата в Украине составила 14 859 гривен. Об этом свидетельствуют квартальные данные, обнародованные Государственной службой статистики.

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В прошлом году наибольший уровень среднемесячной зарплаты был в IV квартале – 16 477 грн.

Наибольшие средние заработные платы были в области информационных технологий и финансового сектора – 30 853 грн и 27 969 грн соответственно. Наименьшую среднюю плату получали работники, оказывающие почтовые и курьерские услуги, – 8 598 грн.

Так выглядят данные о среднемесячной зарплате в Украине в каждом квартале 2022 года (без учета временно оккупированных Крыма и частей Донецкой и Луганской областей). Фото: скриншот / данные Госстата

По данным Госстата, по сравнению с 2021 годом среднемесячная зарплата в прошлом году выросла на 843 гривны. В позапрошлом году среднемесячная зарплата была 14 016 гривен.

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