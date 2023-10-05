Китай остается мировой фабрикой, а Мексика усиливает связи с США: рейтинг крупнейших экспортеров

За последние 20 лет мировая торговля выросла примерно на 300%. За 2022 год общая стоимость мирового экспорта товаров составила около $25 триллионов. По данным ВТО, больше всего на мировых рынках зарабатывают Китай, США и Германия. Об этом говорится в обзоре портала Visual Capitalist .

Топ-10 стран по объему экспорта 2022

Китай - $3,6 трлн ;

США - $2,1 трлн ;

Германия - $1,7 трлн ;

Нидерланды - $965,5 млрд ;

Япония - $746,9 млрд ;

Южная Корея - $683,6 млрд ;

Италия - $656,9 млрд ;

Бельгия – $632,9 млрд;

Франция – $617,8 млрд;

Гонконг - $609,9 млрд .

Инфографика: Visual Capitalist

Десятка крупнейших экспортеров вместе с ОАЭ в 2022 году отгрузила на мировой рынок товаров на 12,8 триллиона долларов. Остальные страны мира вместе взятые – 12,1 трлн дол.

Что экспортирует Китай

С 2009 года Китай остается самым крупным экспортером товаров на внешние рынки. Пекин ведет "торговую войну" за долю рынка со своим крупнейшим конкурентом - США. За 2022 год Китай отгрузил 14% общего мирового экспорта.

В денежном эквиваленте Китай экспортировал больше всего телефонов, компьютеров, оптических считывателей, интегральных схем, солнечных диодов и полупроводников.

Завод компании Xiaomi в Китае / Фото: Gizchina

Мексика – главный торговый партнер США

Китай, ранее стремившийся отгружать как можно больше товаров на американский рынок, в 2022 году перенаправил усилия на захват европейского рынка. В результате часть рынка США получила Мексика. Аналитики констатируют, что с начала 2023 года Китай потерял статус крупнейшего торгового партнера Соединенных Штатов.

Мексика опередила Китай как самый крупный продавец в США. В то же время, такое перераспределение также связано с планом Вашингтона импортировать товары из стран, которые территориально расположены ближе. Кроме того, американцы работали над уменьшением зависимости от геополитических соперников, к которым относится Китай.

График: Federal Reserve Bank of Dallas

Какие товары экспортируют США

Соединенные Штаты занимают второе место в глобальном рейтинге крупнейших экспортеров. Основные товары, поставляемые США на внешние рынки - очищенная нефть, нефтяной газ, сырая нефть, автомобили и интегральные схемы.

В 2022 году основным рынком сбыта для американских экспортеров была Канада. На страну приходилось 17% от общего экспорта. В рейтинге крупнейших импортеров американских товаров после Канады следовали Мексика, Китай, Япония и Великобритания.

Что Украина продает за границу

За 2022 год украинский бизнес поставил на внешние рынки товаров на общую сумму 44,1 млрд долларов, свидетельствуют данные Минэкономики. В денежном эквиваленте лидером в разрезе украинского экспорта является кукуруза, которой за 2022 год отгрузили 24,99 млн тонн на 5,94 млрд долларов. Подсолнечного масла экспортировали на 5,46 млрд долларов, а семечек подсолнечника на 1,255 млрд долларов. В 2023 году экспорт подсолнечного масла превзошел ожидания.

Украина также экспортировала 11,2 млн тонн пшеницы на 2,6 млрд долларов, рапса – 3,12 млн тонн на 1,54 млрд долларов.

В украинском экспорте лидерами по стоимости являются сельхозпродукция, а также продукция металлургического комплекса. За 2022 год железная руда осталась в топе с экспортом в 23,9 млн тонн на сумму 2,9 млрд долларов, но объемы отгрузок просели на 45,9%, что связано с войной и ее последствиями.

Инфографика: Минэкономики

По данным Минэкономики, в региональном разрезе основная доля украинского экспорта в 2022 году пришлась на ЕС (63% всех поставок). Среди государств-членов ЕС больше всего Украина экспортировала в такие страны:

Польшу - 6,6 млрд долларов ;

Румынию - 3,8 млрд долларов ;

Венгрию – 2,27 млрд долларов ;

Германию - 2,23 млрд долларов;

Италию -1,5 млрд долларов ;

Испанию - 1,5 млрд долларов .

За пределами ЕС крупнейшим рынком экспорта стала Турция (2,9 млрд долларов), опередившая Китай (2,46 млрд долларов). Но при этом экспорт в Турцию в пределах года сократился на 29%, а в Китай на 69%.