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Китай остается мировой фабрикой, а Мексика усиливает связи с США: рейтинг крупнейших экспортеров
За последние 20 лет мировая торговля выросла примерно на 300%. За 2022 год общая стоимость мирового экспорта товаров составила около $25 триллионов. По данным ВТО, больше всего на мировых рынках зарабатывают Китай, США и Германия. Об этом говорится в обзоре портала Visual Capitalist.
- Топ-10 стран по объему экспорта 2022
- Что Украина продает за границу
Топ-10 стран по объему экспорта 2022
- Китай - $3,6 трлн;
- США - $2,1 трлн;
- Германия - $1,7 трлн;
- Нидерланды - $965,5 млрд;
- Япония - $746,9 млрд;
- Южная Корея - $683,6 млрд;
- Италия - $656,9 млрд;
- Бельгия – $632,9 млрд;
- Франция – $617,8 млрд;
- Гонконг - $609,9 млрд.
Десятка крупнейших экспортеров вместе с ОАЭ в 2022 году отгрузила на мировой рынок товаров на 12,8 триллиона долларов. Остальные страны мира вместе взятые – 12,1 трлн дол.
Что экспортирует Китай
С 2009 года Китай остается самым крупным экспортером товаров на внешние рынки. Пекин ведет "торговую войну" за долю рынка со своим крупнейшим конкурентом - США. За 2022 год Китай отгрузил 14% общего мирового экспорта.
В денежном эквиваленте Китай экспортировал больше всего телефонов, компьютеров, оптических считывателей, интегральных схем, солнечных диодов и полупроводников.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Мексика – главный торговый партнер США
Китай, ранее стремившийся отгружать как можно больше товаров на американский рынок, в 2022 году перенаправил усилия на захват европейского рынка. В результате часть рынка США получила Мексика. Аналитики констатируют, что с начала 2023 года Китай потерял статус крупнейшего торгового партнера Соединенных Штатов.
Мексика опередила Китай как самый крупный продавец в США. В то же время, такое перераспределение также связано с планом Вашингтона импортировать товары из стран, которые территориально расположены ближе. Кроме того, американцы работали над уменьшением зависимости от геополитических соперников, к которым относится Китай.
Какие товары экспортируют США
Соединенные Штаты занимают второе место в глобальном рейтинге крупнейших экспортеров. Основные товары, поставляемые США на внешние рынки - очищенная нефть, нефтяной газ, сырая нефть, автомобили и интегральные схемы.
В 2022 году основным рынком сбыта для американских экспортеров была Канада. На страну приходилось 17% от общего экспорта. В рейтинге крупнейших импортеров американских товаров после Канады следовали Мексика, Китай, Япония и Великобритания.
Что Украина продает за границу
За 2022 год украинский бизнес поставил на внешние рынки товаров на общую сумму 44,1 млрд долларов, свидетельствуют данные Минэкономики. В денежном эквиваленте лидером в разрезе украинского экспорта является кукуруза, которой за 2022 год отгрузили 24,99 млн тонн на 5,94 млрд долларов. Подсолнечного масла экспортировали на 5,46 млрд долларов, а семечек подсолнечника на 1,255 млрд долларов. В 2023 году экспорт подсолнечного масла превзошел ожидания.
Украина также экспортировала 11,2 млн тонн пшеницы на 2,6 млрд долларов, рапса – 3,12 млн тонн на 1,54 млрд долларов.
В украинском экспорте лидерами по стоимости являются сельхозпродукция, а также продукция металлургического комплекса. За 2022 год железная руда осталась в топе с экспортом в 23,9 млн тонн на сумму 2,9 млрд долларов, но объемы отгрузок просели на 45,9%, что связано с войной и ее последствиями.
По данным Минэкономики, в региональном разрезе основная доля украинского экспорта в 2022 году пришлась на ЕС (63% всех поставок). Среди государств-членов ЕС больше всего Украина экспортировала в такие страны:
- Польшу - 6,6 млрд долларов;
- Румынию - 3,8 млрд долларов;
- Венгрию – 2,27 млрд долларов;
- Германию - 2,23 млрд долларов;
- Италию -1,5 млрд долларов;
- Испанию - 1,5 млрд долларов.
За пределами ЕС крупнейшим рынком экспорта стала Турция (2,9 млрд долларов), опередившая Китай (2,46 млрд долларов). Но при этом экспорт в Турцию в пределах года сократился на 29%, а в Китай на 69%.