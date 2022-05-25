Китай призывает прекратить огонь в Украине и создать "зеленый коридор" для экспорта украинского зерна.

Министр иностранных дел Китая Ван И призвал прекратить огонь на территории Украины и высказался в поддержку создания "зеленого коридора" для экспорта украинского зерна.

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Об этом госслужащий заявил во время переговоров в формате видеоконференции со своей немецкой коллегой Анналеной Бербок, передает CGTN.

"В сложившейся ситуации международное сообщество должно способствовать скорейшему прекращению огня, способствовать созданию "зеленого канала" для экспорта зерновых из Украины. Китай не может остаться в стороне при решении важных проблем, вызывающих повышенное внимание у мировой общественности", - добавил он.

Напомним, в Офисе президента говорят, что Украина обсуждает с партнерами вопросы разблокирования морского экспорта Черным морем, и некоторые перспективы на этот счет уже появились.