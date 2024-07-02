Меньше подсолнечника, больше масла: Украина экспортировала товаров на $19,5 млрд за первое полугодие 2024 года

Экспорт за шесть месяцев этого года составил $19,5 млрд и идентичен показателю первого полугодия 2023 года. За январь-июнь импорт товаров вырос на 4,9%, до $31,9 млрд, по сравнению с первым полугодием прошлого года.

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Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, объем экспорта вырос на 35% и составил за полугодие 71 млн. тонн.

"За год произошла значительная корреляция цен на основные экспортные товары, что и объясняет феномен, когда объем экспорта в весе значительно больше, однако выручка остается стабильной", - пояснил Качка.

Он добавил, что импорт в июне также был меньше на 5,6% и составил 4,8 млрд долларов. За первое полугодие Украина импортировала товаров на 31,9 млрд. долларов, что на 4,9% больше, чем за первое полугодие прошлого года.

ТОП-10 товаров экспорта

После рекордных апреля и мая экспорт в июне составил 2,7 млрд долларов и 9,7 млн тонн соответственно. Это значительное сокращение по сравнению с маем. -18,4% в денежном выражении и -20,2% в объемах.

"Главная причина - завершение вывоза урожая в прошлом году. Кукурузы в июне вывезли на 23,7% меньше, пшеницы на 40,8% меньше, масла на 37,8%", - отмечает Качка.

Он сообщил, что в топ 10 товаров экспорта сохранили стабильность руды 239 млн (-1,5% к маю), мясо птицы 79 млн (-3,5% к маю), плоский прокат 79 млн (+7%), соя 66 млн (+45%).

Экспорт подсолнечника из Украины упал на 86%

Утка напомнил, что 1 июля – это начало нового маркетингового года в зерновых и масличных, поэтому он привел основные показатели экспорта.

Так, зерновых, масличных и масел аграрии экспортировали 69,86 млн тонн. Экспорт пшеницы составил 18,43 млн тонн, что на 9 процентов больше, чем в 22/23. В то же время экспорт кукурузы 29,41 млн тонн, что на 0,2% больше к предыдущему маркетинговому году. Кроме того, ячменя было отгружено на внешние рынки 2,48 млн, (минус 8,5%), сои – 2,98 млн тонн (минус 8,2% к прошлому году), рапса – 3,7 млн тонн (рост 8 ,7%), подсолнечное масло – 6,54 млн тонн (рост на 22,8%), шрот соевый – 0,662 млн тонн и (+12,5%), шрот подсолнечный – 5,15 млн тонн (+29,1 %).

"И наконец сногсшибательное падение экспорта, которое радует. В прошлом маркетинговом году мы экспортировали лишь 324 тысячи тонн подсолнечника. Это -86,3%. То есть мы возвращаемся к ситуации, когда подсолнечник перерабатывается в Украине", - подчеркнул Качка.

Напомним, за 10 месяцев работы украинского морского коридора из портов Одесщины отправили 55 млн т грузов, большинство из которых составляет агропродукция.

Также АО "Укрзализныця" в январе-июне 2024 года перевезло более 90 млн тонн грузов. Это на 28% больше аналогичного периода 2023 года.