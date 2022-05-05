Международная донорская конференция в Варшаве собрала $6,5 млрд для Украины

В Варшаве 5 мая прошла донорская конференция, на которой собрали для Украины $6,5 млрд.

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Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Reuters.

Конференция, призванная помочь Украине справиться с экономическими и гуманитарными последствиями российского вторжения, была организована Польшей и Швецией в сотрудничестве с председателями Европейской комиссии и Европейского совета.

Такие страны, как Финляндия, Чехия, Хорватия и другие, пообещали выделить миллионы евро на поддержку гуманитарных и военных усилий в Украине.

Европейская комиссия также пообещала выделить 200 миллионов евро на помощь внутренне перемещенным лицам в Украине, пишет издание.

Сама Польша дополнительно выделит Киеву 100 млн евро гумпомощи.

Также Моравецкий заявил о необходимости ужесточения санкций против РФ.

"Полное эмбарго на российские газ и нефть необходимо. И мы должны обеспечить конфискацию российских активов и федеральных резервов. Больше не может быть никаких табу. Средства должны быть направлены на восстановление Украины", — заявил он.

Напомним, 5 мая в столице Польши состоялась донорская конференция для сбора средств Украине. На конференции рассмотрели вопросы гуманитарной помощи Украине, поддержки на экономическом уровне и восстановления страны.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на конференции, предложил партнерам Украины взять шефство над теми регионами, городами и отраслями экономики, которые пострадали от войны.