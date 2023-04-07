На аукционе продали Закарпатское вертолетное объединение, входившее в "Укроборонпром"

С молотка было продано предприятие авиапромышленности, на котором раньше работали над оборудованием для АН-225 "Мрия". Информация о проведенном аукционе появилась на сайте Prozzoro.Sale.

7 апреля на платформе Prozorro.Продажи состоялся приватизационный аукцион по продаже Единого имущественного комплекса "Закарпатского производственного вертолетного объединения".

Наибольшую цену предложило ООО "КВАРЦСОЛЮТ", зарегистрированное в Тячевском районе Закарпатья.

За приватизированный объект государство получит более 40 млн. грн.

Цена продажи лота с учетом НДС: 40 665 600,00 грн. Также владелец оплатит 11,72 млн грн долгов предприятия. Из них более 7 млн – долги перед госбюджетом.

Новый хозяин получит комплекс из 75 построек и сооружений, которые находятся в трех населенных пунктах вдоль трассы.

Ранее на Закарпатском вертолетном объединении был налажен полный цикл производства вертолетов: от комплектующих малых деталей до отдельных частей пассажирских авиалайнеров.

На этом предприятии изготавливали составляющие к самолетам семейства ТУ, кресла на самолеты АН-24, ИЛ-76, ТУ-154, крылья, монтировали спортивный вертолет МИ-34.

В частности, на объединении занимались оборудованием для крупнейшего самолета в мире – АН-225 "МРИЯ".

В апреле 2023 года в Фонде государственного имущества Украины заявили, что победители приватизационных аукционов, кроме уплаты победной суммы, берут на себя обязательство выплатить в течение шести месяцев долги приобретенных предприятий перед бюджетом и работниками. Речь идет о задолженности в размере 560,49 млн. грн.

В фонде также сообщили, что за последние полгода 12 предприятий полностью погасили задолженность по заработной плате перед 6157 работниками на общую сумму 62,7 млн. грн. Еще 26 предприятий сократили ее на 66 млн. грн.