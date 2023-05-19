На рынке криптоактивов появится десять лицензионных услуг

В обновленном законопроекте "О виртуальных услугах" предложено, чтобы игроки рынка стали поставщиками услуг криптоактивов, или crypto-asset service providers (CASP). Для этого они должны выбрать лицензионные услуги. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член НКЦБФР.

Как объясняет Юрий Бойко, всего будет создано десять лицензионных услуг, которые появятся в Украине:

Хранение и администрирование виртуальных активов от имени третьих лиц.

Работа торговой площадки для виртуальных активов.

Обмен виртуальных активов в денежные средства.

Обмен виртуальных активов на другие виртуальные активы.

Выполнение заказов на виртуальные активы от имени третьих лиц.

Размещение виртуальных активов.

Предоставление услуг по переводу виртуальных активов от имени третьих лиц.

Получение и передача заказа на виртуальные активы от имени третьих лиц.

Предоставление консультаций по виртуальным активам.

Деятельность по управлению портфелем виртуальных активов.

"НКЦБФР будет предоставлять авторизацию, а не лицензии. Авторизация – это получение разрешения на осуществление определенной деятельности", - говорит Бойко.

Команда НКЦБФР планирует автоматизировать этот процесс: юридическое лицо сможет отправить пакет документов, комиссия его согласует и предоставит авторизацию. Если игрок нарушит правила, регулятор имеет право отозвать авторизацию.

Кстати, авторизацию вправе получить только юридические лица.

Ранее сообщалось, что глобальное венчурное финансирование для компаний, занимающихся криптовалютой, упало до $2,4 млрд. в первом квартале 2023 года. Это на 80% меньше прошлогодних показателей.

Больше о том, как именно будет регулироваться рынок криптоактивов в Украине , читайте в интервью "Когда в Украине заработает законодательство для рынка криптоактивов. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".