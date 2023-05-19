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На рынке криптоактивов появится десять лицензионных услуг
В обновленном законопроекте "О виртуальных услугах" предложено, чтобы игроки рынка стали поставщиками услуг криптоактивов, или crypto-asset service providers (CASP). Для этого они должны выбрать лицензионные услуги. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член НКЦБФР.
Как объясняет Юрий Бойко, всего будет создано десять лицензионных услуг, которые появятся в Украине:
- Хранение и администрирование виртуальных активов от имени третьих лиц.
- Работа торговой площадки для виртуальных активов.
- Обмен виртуальных активов в денежные средства.
- Обмен виртуальных активов на другие виртуальные активы.
- Выполнение заказов на виртуальные активы от имени третьих лиц.
- Размещение виртуальных активов.
- Предоставление услуг по переводу виртуальных активов от имени третьих лиц.
- Получение и передача заказа на виртуальные активы от имени третьих лиц.
- Предоставление консультаций по виртуальным активам.
Деятельность по управлению портфелем виртуальных активов.
"НКЦБФР будет предоставлять авторизацию, а не лицензии. Авторизация – это получение разрешения на осуществление определенной деятельности", - говорит Бойко.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Команда НКЦБФР планирует автоматизировать этот процесс: юридическое лицо сможет отправить пакет документов, комиссия его согласует и предоставит авторизацию. Если игрок нарушит правила, регулятор имеет право отозвать авторизацию.
Кстати, авторизацию вправе получить только юридические лица.
Ранее сообщалось, что глобальное венчурное финансирование для компаний, занимающихся криптовалютой, упало до $2,4 млрд. в первом квартале 2023 года. Это на 80% меньше прошлогодних показателей.
Больше о том, как именно будет регулироваться рынок криптоактивов в Украине , читайте в интервью "Когда в Украине заработает законодательство для рынка криптоактивов. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".