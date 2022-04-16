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На рынке курс доллара к гривне более-менее стабильный, — министр финансов
Рыночный курс доллара в Украине более-менее стабильный. При этом официальный курс зафиксирован.
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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.
«Сейчас курс доллара более-менее стабилен. Я говорю не об официальном курсе, который зафиксирован, а сложившемся на рынке. Это свидетельствует о том, что граждане доверяют принятым решениям, доверяют национальной валюте и банковской системе», - отметил он.
Министр добавил, что Национальный банк Украины осуществляет жесткие меры контроля над оборотом валюты и не допускает злоупотреблений.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что до конца войны Национальный банк Украины (НБУ) будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США.