На рынке курс доллара к гривне более-менее стабильный, — министр финансов

Рыночный курс доллара в Украине более-менее стабильный. При этом официальный курс зафиксирован.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телемарафона.

«Сейчас курс доллара более-менее стабилен. Я говорю не об официальном курсе, который зафиксирован, а сложившемся на рынке. Это свидетельствует о том, что граждане доверяют принятым решениям, доверяют национальной валюте и банковской системе», - отметил он.

Министр добавил, что Национальный банк Украины осуществляет жесткие меры контроля над оборотом валюты и не допускает злоупотреблений.

Напомним, что до конца войны Национальный банк Украины (НБУ) будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США.