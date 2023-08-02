НАБУ завершило расследование хищения 13,8 миллиарда гривен "Укрнафты"

Национальное антикоррупционное бюро 1 августа завершило расследование по подозрению восьми человек в завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" на сумму свыше 13,8 миллиарда гривен. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

По данным следствия, в течение марта-августа 2015 ряд ООО были признаны победителями на аукционах по продаже нефти. "Укрнафта" заключила с ними договоры купли-продажи и осуществила поставки сырья на сумму более 10,7 миллиарда гривен.

Однако согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, поставки нефти должны были быть осуществлены только после полной оплаты заказчиком, чего не произошло. Впрочем, несмотря на отсутствие законных оснований поставлять продукцию "Укрнафта" сырье поставила. В дальнейшем она была переработана на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе, а изготовленные нефтепродукты - проданы на АЗС по всей стране.

Кроме того, в июле 2015 года "Укрнафта" заключила 70 договоров покупки нефтепродуктов с другим ООО со сроками поставки до конца 2015 года, оплатив авансом их стоимость в сумме более 3,06 миллиарда гривен.

Позже были заключены дополнительные соглашения, по которым сроки поставки были продлены до конца 2018 года. Однако "Укрнафта" нефтепродукты так и не получила. Как установили детективы, израсходованные средства были выведены за границу на счета ряда оффшорных компаний. Такие действия были квалифицированы по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса.

Подозреваемыми по делу являются бывший функционеры "Укрнафты" - глава правления, заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки, а также руководитель отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов. Кроме того, фигурантами являются бывшие директоры пяти коммерческих предприятий.

В НАБУ также подчеркивают, что добились аннулирования через суд 60 соглашений на почти 3 миллиарда гривен, заключенных между "Укрнафтой" и одной из компаний-поставщиков нефтепродуктов - ООО "Котлас".

Кроме того, благодаря расследованиям НАБУ "Укрнафте" уже возмещено более 3,5 миллиарда гривен в счет погашения долга, возникшего "в результате противоправных действий ряда лиц". По данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы "Приват".

Напомним, что о подозрении указанным восьми лицам по этому делу было сообщено в начале сентября 2022 года. Впоследствии НАБУ провело по этому делу обыск у Игоря Коломойского, под фактическим контролем группы "Приват" которого долгое время находилась "Укрнафта", несмотря на наличие у государства контрольного пакета (50%+1) акций.

В начале ноября 2022 года власти решили изъять на период военного положения акции этой компании, а также "Укртатнафты" (Кременчугский НПЗ), не принадлежавшие государству. Обе компании возглавил один человек – бывший руководитель сети АЗС WOG Сергей Корецкий.

В начале февраля 2023 года Бюро экономической безопасности провело со Службой безопасности Украины обыски по месту жительства Коломойского и топ-менеджмента группы "Приват", а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.

Сообщалось о выявлении десяти эпизодов схем присвоения имущества на сумму 40 миллиардов гривен бывшим менеджментом "Укрнафты" и "Укртатнафты", в частности через вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего предприятий.

В частности, первому заместителю руководителя НПЗ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов более чем на 600 миллионов гривен. Вскоре подозрение по этому же эпизоду получила главный бухгалтер предприятия.

В марте сообщалось об изъятии БЭБ и СБУ на нужды Сил обороны более 16 тысяч тонн нефтепродуктов на 800 миллионов гривен, которые, по данным правоохранителей, из "Укрнафты" и "Укртатнафты" незаконно вывел предыдущий менеджмент этих компаний.