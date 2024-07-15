НБУ готовит законопроект о страховании военных рисков: что в фокусе

Национальный банк Украины (НБУ) завершает работу над законопроектом о создании полноценной системы военного страхования, который будет сфокусирован на страховании розничных продуктов для юрлиц и физлиц.

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Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила директор департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова.

По словам Дадашовой, на начальном этапе система будет сфокусирована на розничных продуктах для малого бизнеса и населения, поскольку такая диверсификация снижает риски и позволяет обеспечить устойчивость системы.

Потребности в страховании крупного бизнеса частично покрываются с помощью Многостороннего агентства инвестиционных гарантий (МИГА) Группы Всемирного банка. Дадашова воздержалась от перечисления объектов, подлежащих обязательному страхованию.

"Первый этап предусматривает быстрые промежуточные решения, уже работающие во многих сферах. Второй этап - это системный механизм, который будет работать в долгосрочной перспективе и будет доступен и для бизнеса, и для населения", - пояснила Дадашова, ссылаясь на Стратегию по развитию кредитования.

Она добавила, что важно убедиться в том, что доноры удовлетворяют все параметры будущей системы страхования, чтобы они могли участвовать в ее финансировании и обсуждение законопроекта с международными партнерами находится на финальной стадии.

Сообщается, что НБУ планирует внести законопроект в парламент в этом году, но это может задержаться из-за разных внешних обстоятельств и необходимости доработки. Дадашова также ожидает, что вместе с запуском системы страхования военных рисков активизируется кредитование.

Законопроект является требованием МВФ

Подписанный меморандум с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках третьего пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) предусматривал подготовку НБУ законопроекта о создании системы военного страхования до конца июня этого года.

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова ранее сообщила о возможности запуска системы страхования военных рисков на базе государственного агентства с использованием мощностей украинского рынка и приглашением международных перестраховщиков.

Совет по финансовой стабильности в феврале 2024 года принял Концепцию создания в Украине модели страхования военных рисков, которая предусматривает трехуровневую модель с привлечением локальных страховщиков, государственного агентства по страхованию военных рисков и международных перестраховщиков.

Украина начала страхование инвесторов от военных и политических рисков

Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) начинает прием заявок на страхование инвестиций от военных и политических рисков.

По словам главы Минэкономики Юлии Свириденко, начало страхования военных и политических рисков — крайне важное событие для рынка и не менее важное для политики "Сделано в Украине".

"Раньше страхование от военных рисков было доступно только от международных организаций - MIGA страховало иностранные компании, готовые инвестировать в Украину, американское DFC и польское агентство KUKE предоставляли гарантии иностранным и украинским компаниям. И теперь ЭКА присоединяется к организациям, готовым страховать инвестиции в Украину и в Украине", - рассказала Свириденко.

По ее словам, благодаря этому украинские компании получают дополнительные гарантии финансовой безопасности, а экономика – усиление деловой активности.

В ноябре 2023 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект остраховании инвестиций от военных рисков за счет Экспортно-кредитного агентства. Уже в марте 2023 г. ПриватБанк совместно с ЭКА запустил программу поддержки клиентов-экспортеров.