НБУ смягчил ограничения для волонтеров и благотворительных фондов

Национальный банк смягчил ряд валютных ограничений, в частности, для волонтеров, благотворителей и экспортеров.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Так, с 5 ноября 2022 регулятор расширил тепловизорами и рядом других приборов перечень товаров оборонного назначения для их приобретения за рубежом. Волонтеры смогут рассчитываться за них гривневыми платежными картами за границей без ограничений.

Кроме того, созданы условия, чтобы украинские экспортеры имели возможность участвовать в тендерах по поставке товаров нерезидентам. Так, с 5 ноября банки фактически получили возможность предоставлять тендерные гарантии на эти операции.

Также, благодаря изменениям НБУ, банки не будут учитывать остатки средств в иностранной валюте на счетах благотворительных фондов и не будут требовать их продажи или использования. Это решение принималось, учитывая, что иностранная валюта может поступать на счета благотворительных фондов как помощь с целевым назначением. Оно не будет оказывать значительного влияния на международные резервы.

Кроме того, НБУ разрешил банкам открывать счета военным по удостоверениям офицера, генерала и адмирала.

Нацбанк также решил отменить бланковое рефинансирование для банков. Отказ от бланкового рефинансирования объясняют рекордным уровнем ликвидности в банковской системе, несмотря на полномасштабную войну.

Напомним, вместе с традиционным инфляционным отчетом Национальный банк разработал альтернативный сценарий макропрогноза на случай затягивания войны до середины 2024 года.