НБУ способен удерживать текущий курс гривни минимум до середины 2023 года - инвестбанкир Мазепа

Основатель и владелец инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа прогнозирует способность Национального банка Украины поддерживать нынешний официальный курс в 36,57 гривни за доллар по меньшей мере до середины 2023 года, хотя сам считает правильным отказ от фиксированного курса. Об этом он сказал в интервью Forbes.ua.

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"НБУ может длительное время удерживать текущий официальный курс и тратить на его поддержку валюту от западных партнеров. По меньшей мере, до середины следующего года (а может, и до конца войны) нынешний курс может продержаться", - отметил Мазепа.

В то же время, по словам инвестбанкира, предсказать курсовую динамику после войны трудно: все будет зависеть от возможности Украины оперативно получить компенсацию ущерба за счет россиян.

Сейчас же, как пояснил Мазепа, главной причиной дисбаланса на валютном рынке, который "съедает" резервы НБУ, является разница между рыночным курсом и официальным.

"Не думаю, что мы перешагнем предел в 50 грн/$. Но курс нужно корректировать и возвращать поближе к рыночному. Фиксация была правильной в первые недели войны. А дальше – благодаря курсовой разнице наши импортеры заработали рекордную прибыль. В то время как экспортеры сидят в растяжке, потому что покупают импортные товары из расчета рыночного курса 40 грн/$, а продавать выручку вынуждены по 36,6 грн/$, что стимулирует их придерживать деньги", - отметил он.

Мазепа также положительно оценил поступление западной финансовой помощи, благодаря которой правительство продолжает выполнять финансовые обязательства, в частности, производить выплаты военнослужащим. По его словам, "эти деньги – хороший драйвер экономики", ввиду чего вкупе с оживлением экономики ВВП Украины может в следующем году вырасти на величину до 10%.

"Мы надеемся, что интенсивность войны будет снижаться. А западная помощь продолжится в не меньшем объеме, чем сейчас. Что люди начнут возвращаться, если будет затишье. А с ними вернется и потребительский спрос, который оживит рынки. Сумма этих факторов даст разумный рост экономики на 5–10% в 2023 году. Хотя я удивлюсь, если это будет 10%", - сказал он.

Напомним при этом, что украинцы с 21 октября могут покупать американские доллары по официальному курсу НБУ, который заметно ниже рыночного, но лишь с последующим их размещением на срочный депозит в банке.