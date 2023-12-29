Новые правила получения денежной помощи: НБУ смягчает ограничения для населения и бизнеса

Согласно постановлению правления Национального банка Украины от 28 декабря 2023 г. № 195 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18", НБУ решил смягчить ряд ограничений для населения и бизнеса.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Эти нововведения введены с целью облегчения доступа граждан к денежной помощи, расширения возможностей экспорта и импорта электроэнергии, а также обеспечения прав иностранцев по медицинскому обслуживанию в Украине.

С 29 декабря 2023 года вступают в силу следующие изменения:

Предоставители платежных услуг могут выплачивать денежную помощь украинцам, пострадавшим в результате полномасштабной войны, на основании Справки о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины. Это упростит получение денежного пособия от международных гуманитарных организаций и других неправительственных учреждений. Украинский оператор системы передачи электрической энергии (НЭК "Укрэнерго") получил возможность перечислять средства в пользу европейского офиса по распределению пропускной способности межгосударственных связей "Joint Allocation Office" (JAO). Это будет способствовать координации распределения пропускной способности и обеспечит стабильный импорт и экспорт электроэнергии в условиях возможного повреждения энергетической инфраструктуры из-за военных действий. Расширен перечень исключений из запрета на проведение расходных операций по счетам резидентов Российской Федерации и Республики Беларусь, законно находящихся на территории Украины, для оплаты медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Напомним, Нацбанк Украины отменил для банков и небанковских финансовых учреждений все ограничения на объемы продаж наличной иностранной валюты населению, а Экспортно-кредитному агентству (ЭКА) разрешили переводить за границу средства для возмещения/компенсации расходов по договорам страхования и перестрахования, заключенным с иностранными страховыми ( перестраховочными) компаниями.

Также НБУ разрешил банкам и небанковским финучреждениям дополнительно продавать наличную валюту на сумму ее остатков на 13 апреля 2022 года. Целью назвали нивелирование разницы между наличным и безналичным курсом.