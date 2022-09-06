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Экономика
Дата публикации

О теории игр для предпринимателей и "окнах возможностей" после войны — Евгений Пенцак на FREE трансляции «Штаб-квартиры»

О теории игр для предпринимателей и "окнах возможностей" после войны — Евгений Пенцак на FREE трансляции «Штаб-квартиры»
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8 сентября на бесплатной онлайн-трансляции проекта "Штаб-квартира" будем говорить о бизнес-перспективах Украины в ближайшие годы. Гостем эфира станет Евгений Пенцак, PhD Lausanne University, преподаватель экономики и финансов, руководитель программы MBAF Киево-Могилянской бизнес-школы.

Тема : Украина в глобальном мире: новые "окна возможностей" после победы

Присоединиться к трансляции может любой желающий на сайте Delo.ua 8 сентября в 12:30.

Вы узнаете:

  • Об инвестиционной логике после войны — куда, кто и сколько?
  • Может ли Украина стать инновационным финансовым тигром Европы?
  • Как читать бизнес-информацию, применять аналитические инструменты и как это может помочь заработать?
  • Теория игр и предпринимательство можно ли научиться быть успешным в современном непредсказуемом мире?

Евгений Пенцак преподавал высшую эконометрику в Лозаннском университете в Швейцарии и финансовую математику в Лозанской политехнической школе. Работал аналитиком в Institute of Health Economics and Management и директором бизнес-школ Львовского института менеджмента. Автор публикаций по эконометрике и экономике, разрабатывал многочисленные методы в финансах и риск-менеджменте.

Проект "Штаб-квартира" создан порталом Delo.ua и рейтинговым журналом "ТОП-100. Рейтинги самых больших", чтобы украинский бизнес мог адаптироваться к военным реалиям, используя опыт ведущих предпринимателей и управленцев.

Присоединяйтесь к эфиру с Евгением Пенцаком, чтобы использовать силу турбулентности для развития и масштабирования компании!