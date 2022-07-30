Первые корабли для "зерновых коридоров" уже зафрахтовали

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 29 июля первые корабли, которые вывезут зерно из украинских портов, на следующую неделю уже зафрахтовали. Этим, как это и положено, занимались зернотрейдеры.

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Об этом в интервью "Укринформу" сообщил глава Минагрополитики Николай Сольский.

"Фрахтование судов является работой тех, кто этим занимался всегда - зернотрейдеров. Они к этому вопросу активно вернулись в тот же день, когда было подписано соглашение об открытии "зерновых коридоров. Им нужно время на то, чтобы поторговаться, оценить риски. Насколько мне известно, по состоянию на вчера первые корабли на следующую неделю уже зафрахтовали", — рассказал министр.

По его словам, также уже есть договоренность о ставке страхования судов, которые будут проходить по "зерновому коридору". Сольский считает, что изначально страховка будет дороже обычного, потому что многие другие компании ждут результатов, что же будет с "первопроходцами".

"И, конечно, весь процесс будет сильно зависеть от действий одной страны, которая всегда всем мешает. Если Россия и дальше будет бить ракетами в порты, все это будет усложнять, задерживать процесс. Вывоз зерна будет происходить очень медленно и ставки страхования будут держаться высокими. Это как минимум. Максимум - мир останется без украинского зерна, а мы - без валюты", - добавил министр аграрной политики и продовольствия Украины.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к экспорту зерна, но ждет сигнала от международных партнеров.

Отметим, первое судно с украинским зерном может выйти в море из порта Одессы со дня на день. Это стало возможным благодаря подписанию соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна.

27 июля возобновили работу порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". В тот же день в Стамбуле приступил к работе координационный центр по экспорту украинского зерна.