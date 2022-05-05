Под видом гуманитарки в Украину везли резиновые сапоги и тапочки на 2 млн грн

В Украину везли итальянскую обувь на 2 млн грн под видом гуманитарной помощи.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через пункт пропуска "Тиса", на границе с Венгрией, грузовым автомобилем украинской регистрации перевозили вместе с другими товарами 2259 пар резиновых сапог и тапочек итальянского бренда. Ориентировочная стоимость – более 2 миллионов гривен По документам это был гуманитарный груз для религиозных учреждений Львовщины. Однако обнаруженная пограничниками обувь не была указана в декларации", — говорится в сообщении

В ГПСУ добавили, что товар изъяли сотрудники пограничной службы до решения суда.

Напомним, по словам руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, областные военные администрации получают только 18% всего объема гуманитарной помощи, поступающей в Украину из других государств. Остальное получают благотворительные, религиозные, общественные и другие организации.