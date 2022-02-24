Польша выделила Украине 1 млрд долларов финансовой помощи: НБУ сообщили подробности

Нацбанк Польши выделил украинскому центробанку 1 млрд долларов помощи, выразив таким образом солидарность с украинским народом перед лицом российской вооруженной агрессии.

Польский центробанк принял решение предоставить Национальному банку Украины финансовую помощь в размере 4 млрд злотых, что равняется примерно 1 млрд долларов. Помощь оказали на условиях валютного свопа. Об этом сообщает НБУ.

"Польский народный банк полностью выражает свою солидарность с Национальным банком Украины и со всем украинским народом перед лицом российской вооруженной агрессии. Заявляем о всей необходимой помощи Национальному банку Украины", - говорится в сообщении.

Валютный своп предусматривают покупку/продажу иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем. Условия фиксируют во время договора.

Напомним, что вчера Великобритания заявила о предоставлении Украине нового пакета экономической поддержки в виде кредитных гарантий на сумму до 500 млн долларов для смягчения экономических последствий российской агрессии. Об этом говорится в сообщении британского Министерства иностранных дел.