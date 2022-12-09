Последствия российских атак: Минэкономики ухудшило прогноз падения ВВП

По оценкам Министерства экономики, падение ВВП по итогам 2022 года составит 33,2%, однако в следующем году экономика вырастет на 3,2%.

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Об этом сообщил первый замминистра экономики Денис Кудин.

"До атак на энергетическую инфраструктуру в октябре мы прогнозировали, что падение ВВП по итогам года составит около 32%. Но после массированных ударов со стороны России, мы ухудшили прогноз падения ВВП до 33,2-33,5%", – заявил Кудин.

По его словам, на следующий год Министерство экономики Украины свой прогноз пока не меняло – он предусматривает рост ВВП в 2023 году на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет. Прогноз основан на том сценарии, что активная фаза боевых действий закончится летом.

"Наибольшим риском на сегодняшний день остается энергетическая инфраструктура. Но в целом экономика Украины продемонстрировала чудеса адаптации. Ведь в феврале-марте мало кто надеялся, что мы закончим год с теми показателями, как сейчас. Тогда все прогнозы были куда пессимистичнее", – рассказал Кудин.

Он отметил, что энергосистема восстанавливается очень быстрыми темпами и сейчас она по многим показателям соответствует октябрьским уровням.

Также предприятия хорошо адаптируются под новые условия плановых и аварийных отключений электроснабжения – многие производители переносят рабочие смены на тот период, когда есть электроснабжение.

"Нужно понимать, что обстрелы энергетической инфраструктуры со стороны РФ будут оказать негативное влияние и на инфляцию. Ведь предприятия будут переносить увеличение своих расходов на потребителей. Но это краткосрочный тренд", – подчеркнул Кудин.

Что касается курса доллара, то в Минэкономики не прогнозируют изменения до конца этого года.

" В следующем году заложили в прогноз определенную девальвацию национальной валюты. Но здесь все будет зависеть от объемов финансовой помощи стран-партнеров и монетарной политики НБУ. Согласно прогнозу, заложенному в бюджет на 2023 год, среднегодовой курс доллара будет составлять 42,2 грн", – резюмировал Кудин.

Напомним, недавно вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что украинский ВВП, испытывающий критически низкие показатели в условиях войны, опустится еще больше, если периодические отключения электроэнергии в Украине из-за российских обстрелов будут продолжаться еще по крайней мере несколько недель.

Ранее инвесткомпания Dragon Capital ухудшила прогноз спада реального ВВП в текущем году на 2 п.п. – до 32% и сохранила прогноз его снижения в 2023 году еще на 5%, несмотря на улучшение ключевого предположения о ходе войны.