Правительство Финляндии выделило 2 млн евро для поддержки пенсионеров в Украине

Правительство Финляндии выделило 2 миллиона евро Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП), которая будет способствовать предоставлению дополнительной денежной помощи пенсионерам, проживающим в прифронтовых регионах Украины.

Об этом говорится на странице Всемирной продовольственной программы ООН.

Сообщается, что программа дополнительной денежной помощи КПН, начатая в августе 2023 года, ориентирована на поддержку пенсионеров с низкими доходами, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий, путем дополнения их пенсионных выплат.

С момента запуска программы более 360 тысяч пенсионеров получили финансовую помощь от КПН. Благодаря вкладам Финляндии и других доноров программа сможет продолжить свою работу до конца 2024 года.

В целом с февраля 2022 года Финляндия предоставила 11 миллионов евро в поддержку гуманитарных операций КПН в Украине. 1 миллион евро был направлен на поддержку совместной программы противоминной деятельности КПН и ФАО, чтобы помочь сельским семьям и малым фермерам безопасно возобновить производство продуктов питания в Харьковской области.

8 миллионов евро были использованы для оказания продовольственной помощи общинам вблизи линии фронта и для денежной поддержки наиболее уязвимых слоев населения по всей стране.

"Предоставляя средства, Финляндия продолжает демонстрировать свою преданность принципиальной гуманитарной помощи, позволяя нам поддерживать украинцев, которые в этом больше всего нуждаются, начинать новые инициативы и закрывать пробелы в финансировании. Мы глубоко благодарны правительству Финляндии за постоянную поддержку наших гуманитарных программ и народа Ричард Раган, региональный директор КПН в Украине.

40% населения Украины нуждается в гуманитарной помощи

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГП) сообщало, что после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации и лет непрекращающихся боевых действий, более 14,6 миллиона украинцев, (около 40 % населения Украины), нуждалось в гуманитарной помощи.

Ранее Организация объединенных наций обращалась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просила выделить для Украины помощь в размере 435 миллионов долларов на удовлетворение зимних нужд более 11 миллионов украинцев.

В ООН отмечали, что в первую очередь поддержка будет оказываться прифронтовым областям: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.

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