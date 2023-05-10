Правительство расширило перечень объектов критической инфраструктуры

10 мая Кабмин принял постановление №455, которое расширяет перечень объектов критической инфраструктуры. Теперь сюда относятся предприятия, производящие препараты для ветеринарной медицины, а также элеваторы.

Об этом сообщила прессслужба Минагрополитики.

Первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что борьба с инфекционными заболеваниями животных очень важна для экономики страны, поскольку развитие эпизоотия может нанести значительный ущерб из-за ограничения торговли и гибели животных.

При этом единственной профилактикой является вакцинация, поэтому ветеринарная отрасль нуждается в поддержке от государства.

Что касается компаний, занимающихся эксплуатацией элеваторов, то Высоцкий подчеркнул, что их непрерывная работа обеспечивает стабильный экспорт продукции.

Основной перечень объектов критической инфраструктуры регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 09 октября 2020 г. № 1109 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2022 г. № 1384).