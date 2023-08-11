Правительство упростило импорт комплектующих для военной техники: что изменилось

Кабинет министров на заседании 11 августа принял решение об упрощении процедуры поставки в Украину компонентов военной техники.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Речь идет об импорте специально предназначенных или модифицированных к военному использованию компонентов.

Что изменилось

Таким образом, к перечню товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Государственной службы экспортного контроля, добавили:

комплектующие и запчасти к наземной военной технике, в том числе комплектующие для бронетехники и специально оборудованных автомобилей;

компоненты к пилотируемым летательным аппаратам.

"Упрощение процесса существенно усилит способности тыла быстро восстанавливать военную технику – ремонтировать ее для фронта сможет любое предприятие, имеющее соответствующие мощности и специалистов. Это значит, что наши защитники будут значительно быстрее получать необходимую для победы броню", - отметила министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, разрешительный порядок сохраняется для импорта товаров, о международных передачах которых Украиной представляется отчетность в международные организации, и для импорта товаров, которые могут быть использованы в террористических целях и оборот которых на территории Украины ограничен законодательством.

Напомним, в феврале Кабинет министров упростил импорт в Украину товаров военного назначения и двойного использования. Таким образом они теперь могут импортироваться как физическими, так и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля.