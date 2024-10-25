- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Правительство выделило дополнительные 142 млн грн на шесть проектов восстановления
25 октября на заседании Кабинет министров принял ряд решений по усилению обороны и восстановлению Украины и выделил дополнительное финансирование.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Средства будут направлены на:
- 64,5 млн грн — реконструкция больницы в Запорожье
- 60 млн грн — ремонт трех многоэтажек в Ирпене
- 18 млн грн — восстановление двух жилых домов в Буче
Кроме того, правительство создает специальный резерв стройматериалов для быстрого возведения фортификационных сооружений. Их размещение будут определять военные в соответствии с потребностями обороны.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По словам Шмыгаля, созданный резерв позволит оперативно разворачивать строительство укреплений там, где это необходимо по решению военных.
Добавим, Украина оценила срочные потребности в восстановлении в $5 млрд. Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что для реализации ключевых задач необходимо привлечение международных партнеров.
Бельгия решила взять патронат над Киевом и областью, над Черниговом и областью и планирует направить 150 млн евро на восстановление социальной и энергетической инфраструктуры
Швейцария также предоставит Украине значительную финансовую поддержку для проектов восстановления, в том числе 1,5 млрд швейцарских франков (1,76 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.