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Правительство выделило дополнительные 142 млн грн на шесть проектов восстановления

Правительство выделило дополнительные 142 млн грн на шесть проектов восстановления
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль

25 октября на заседании Кабинет министров принял ряд решений по усилению обороны и восстановлению Украины и выделил дополнительное финансирование.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Средства будут направлены на:

  • 64,5 млн грн — реконструкция больницы в Запорожье
  • 60 млн грн — ремонт трех многоэтажек в Ирпене
  • 18 млн грн — восстановление двух жилых домов в Буче

Кроме того, правительство создает специальный резерв стройматериалов для быстрого возведения фортификационных сооружений. Их размещение будут определять военные в соответствии с потребностями обороны.

По словам Шмыгаля, созданный резерв позволит оперативно разворачивать строительство укреплений там, где это необходимо по решению военных.

Добавим, Украина оценила срочные потребности в восстановлении в $5 млрд. Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба отметил, что для реализации ключевых задач необходимо привлечение международных партнеров.

Бельгия решила взять патронат над Киевом и областью, над Черниговом и областью и планирует направить 150 млн евро на восстановление   социальной и энергетической инфраструктуры

Швейцария также предоставит Украине значительную финансовую поддержку для проектов восстановления, в том числе 1,5 млрд швейцарских франков (1,76 млрд долларов) в течение следующих четырех лет.

Автор:
Татьяна Гойденко