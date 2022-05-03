Правительство выделило дополнительные 500 млн грн на людей из прифронтовых городов

Кабинет министров Украины выделил еще 500 млн гривен на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования.

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Об этом говорится на сайте правительственного портала.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабмин принял решение, которое позволит и дальше финансировать программы бесплатной раздачи продуктовых и санитарно-гигиенических наборов для жителей прифронтовых городов. В целом местным бюджетам правительство перечислит 7,5 млрд грн.

Среди прочего, правительство направило 56 млн грн для "Николаевводоканала", чтобы начать бурение артезианских скважин возле Николаева и обеспечить жителей города водой. А также 1,4 млрд грн Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской и Житомирской областям.

По его словам, эти деньги пойдут на восстановление света, воды, газа, строительства временных мостов, расчистки дорог и других первоочередных мер.

Напомним, 28 апреля президент Джозеф Байден решил пригласить в Конгресс США 33 миллиарда долларов для финансирования гуманитарной и военной помощи Украине до сентября 2022 года. 20,4 миллиарда долларов из пакета будут потрачены на помощь украинцам в области безопасности и военной сфере.

В то же время, посол Украины в США Оксана Маркарова надеется, что Конгресс США сможет одобрить 33 млрд долларов до конца мая.